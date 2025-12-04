Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Долгосрочная аренда
  5. Коммерческое помещение
  6. Сад

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости с садом в East Limassol Municiplaity, Кипр

Demos Agiou Athanasiou
9
Гермасойя
12
Коммерческое помещение Удалить
Очистить
1 объект найдено
Офис 225 м² в Гермасойя, Кипр
Офис 225 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 225 м²
Роскошные современные офисы в самом центре делового района, устойчивая к землетрясениям конс…
$12,676
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в East Limassol Municiplaity

офисы

Параметры недвижимости в East Limassol Municiplaity, Кипр

с видом на море
Realting.com
Перейти