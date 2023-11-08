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Жильё в Декелия, Кипр

1 объект найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с Pool в Авгору, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с Pool
Авгору, Кипр
Комнаты 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Резиденция с бассейном в живописном районе, Авгору, Кипр Резиденция состоит из вилл, таунха…
€221,000

Параметры недвижимости в Декелия, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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