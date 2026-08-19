Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Декелия
  4. Жилая

Жилье в Декелии, Кипр

;
дома
20
22 объекта найдено
Вилла в Minden, Кипр
Вилла
Minden, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Пятикомнатный дом, расположенный на большом участке площадью 880 м2, идеально расположен ряд…
$1,02 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Бунгало в Minden, Кипр
Бунгало
Minden, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
4-комнатное бунгало в комплексе Gated — залив Ларнака, район Декелия Просторное бунгало с 4…
$1,28 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Minden, Кипр
Дом 3 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Современный дом на продажу в Декелее, Ларнака, всего в 350 метрах от пляжа. Всего в 5 минута…
$702,377
Оставить заявку
It Is RealtyIt Is Realty
Дом 5 спален в Minden, Кипр
Дом 5 спален
Minden, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 415 м²
Не более чем в 5 минутах езды от центра города Ларнака, этот красивый дом расположен в устан…
$1,11 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Minden, Кипр
Дом 4 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Новая вилла завершена в 2023 году с готовым титульным актом. Всего в 350 метрах от пляжа Дек…
$808,618
Оставить заявку
Бунгало в Minden, Кипр
Бунгало
Minden, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
4-комнатное бунгало в комплексе Gated — залив Ларнака, район Декелия Просторное бунгало с 4…
$905,193
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
LDV InvestLDV Invest
Дом 4 спальни в Minden, Кипр
Дом 4 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
Ультра-роскошные пляжные виллы названы в честь драгоценных и редких драгоценных камней. Кажд…
$3,47 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Minden, Кипр
Дом 4 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 236 м²
Делюкс 4-комнатная вилла в районе Декелия, Ларнака с пешей доступности до пляжа. Всего в 600…
$1,56 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Minden, Кипр
Дом 5 спален
Minden, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 239 м²
Новый проект из 8 элитных вилл с отличительным архитектурным дизайном и роскошными материала…
$1,44 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Minden, Кипр
Дом 3 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Современная среда обитания, предлагающая просторную жизнь на пляже. Расположен в самом сердц…
$306,921
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Minden, Кипр
Дом 3 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этот дом, расположенный всего в 450 метрах от пляжа Декелея, был почти полностью отремонтиро…
$365,944
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Minden, Кипр
Дом 4 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Делюкс 4-комнатная вилла в районе Декелия, Ларнака с пешей доступности до пляжа. Всего в 700…
$1,44 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Minden, Кипр
Дом 3 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Ультра-роскошные пляжные виллы названы в честь драгоценных и редких драгоценных камней. Кажд…
$2,54 млн
Оставить заявку
Дом 6 спален в Minden, Кипр
Дом 6 спален
Minden, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Этот просторный двухэтажный дом расположен на дороге Декелия в Ларнаке в районе, который вкл…
$1,48 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Minden, Кипр
Дом 3 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Современный отдельно стоящий дом, расположенный на дороге Декелия, в нескольких минутах ходь…
$696,474
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Minden, Кипр
Квартира 2 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/3
Двухкомнатная квартира первого этажа для продажи на дороге Декелея, Ларнака. Расположенный в…
$325,849
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Minden, Кипр
Дом 3 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 3
Площадь 800 м²
Вилла с 3 спальнями всего в 300 метрах от пляжа - Декелия, Ларнака Эта элегантная вилла с 3…
$1,03 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Minden, Кипр
Дом 3 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Современный отдельно стоящий дом, расположенный на дороге Декелия, в нескольких минутах ходь…
$691,752
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Minden, Кипр
Дом 3 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Современная среда обитания, предлагающая просторную жизнь на пляже. Расположен в самом сердц…
$342,335
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Minden, Кипр
Дом 4 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Эта прекрасная вилла расположена в устоявшемся районе Residentail, туристической зоне Dhekel…
$625,646
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Minden, Кипр
Вилла 5 комнат
Minden, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 313 м²
Количество этажей 2
Продается внеплановый дом с 5 спальнями, расположенный в 200 метрах от моря, в районе Декели…
$742,777
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Minden, Кипр
Квартира 2 комнаты
Minden, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 3
Меблированные апартаменты в резиденции с бассейнами, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты…
$526,882
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Декелии, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти