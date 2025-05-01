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Дома в Декелии, Кипр

20 объектов найдено
Дом 3 спальни в Minden, Кипр
Дом 3 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
A modern habitat offering  spacious living by the beach. Located in the heart of  Dhekelia b…
$282,295
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Дом 3 спальни в Minden, Кипр
Дом 3 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этот дом, расположенный всего в 450 метрах от пляжа Декелея, был почти полностью отремонтиро…
$330,098
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Дом 4 спальни в Minden, Кипр
Дом 4 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Современный отдельно стоящий дом, расположенный в тихом зеленом районе, в нескольких минутах…
$1,41 млн
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Дом 4 спальни в Minden, Кипр
Дом 4 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 236 м²
Deluxe 4-bedroom villa in Dhekelia area, Larnaca with walking distance to the beach. Just 60…
$1,06 млн
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Дом 4 спальни в Minden, Кипр
Дом 4 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
This beautiful villa is located in established residentail area, Dhekelia Tourist area 300m …
$542,875
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Дом 3 спальни в Minden, Кипр
Дом 3 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
A modern detached house located on Dekelia road, within walking distance from one of the man…
$640,593
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Вилла 5 комнат в Minden, Кипр
Вилла 5 комнат
Minden, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 313 м²
Количество этажей 2
Продается внеплановый дом с 5 спальнями, расположенный в 200 метрах от моря, в районе Декели…
$742,777
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Дом 3 спальни в Minden, Кипр
Дом 3 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 3
Площадь 154 м²
Виллы расположены в самом сердце туристической зоны Ларнаки, всего в 300 метрах от лучших пе…
$872,667
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Дом 3 спальни в Minden, Кипр
Дом 3 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Ультра-роскошные виллы на берегу моря, названные в честь драгоценных и редких камней. Каждая…
$2,23 млн
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Дом 4 спальни в Minden, Кипр
Дом 4 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
The project is situated in Dhekelia area, Larnaca with walking distance to the beach.  Consi…
$1,00 млн
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Дом 5 спален в Minden, Кипр
Дом 5 спален
Minden, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 415 м²
Не более чем в 5 минутах езды от центра города Ларнака, этот красивый дом расположен в устоя…
$1,09 млн
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Дом 5 спален в Minden, Кипр
Дом 5 спален
Minden, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 239 м²
Новый проект из 8 элитных вилл с уникальным архитектурным дизайном и роскошными материалами,…
$1,36 млн
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Дом 4 спальни в Minden, Кипр
Дом 4 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Совершенно новая вилла, построенная в 2023 году, с готовым свидетельством о праве собственно…
$755,927
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Дом 3 спальни в Minden, Кипр
Дом 3 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
A modern detached house located on Dekelia road, within walking distance from one of the man…
$636,250
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Дом 3 спальни в Minden, Кипр
Дом 3 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 3
Площадь 154 м²
Виллы расположены в самом сердце туристической зоны Ларнаки, всего в 300 метрах от лучших пе…
$933,041
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Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в Minden, Кипр
Дом 4 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
Ultra-Luxury Beach Front Villas, названные в честь драгоценных и редких драгоценных камней. …
$3,08 млн
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Дом 4 спальни в Minden, Кипр
Дом 4 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Deluxe 4-bedroom villa in Dhekelia area, Larnaca with walking distance to the beach. Just 70…
$1,00 млн
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Дом 6 спален в Minden, Кипр
Дом 6 спален
Minden, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Этот просторный двухэтажный дом расположен на дороге Декелия в Ларнаке, в районе, который вк…
$1,38 млн
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Дом 3 спальни в Minden, Кипр
Дом 3 спальни
Minden, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
A modern habitat offering  spacious living by the beach. Located in the heart of  Dhekelia b…
$314,868
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Дом 5 спален в Minden, Кипр
Дом 5 спален
Minden, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
EXCLUSIVE NEW LUXURY VILLA is set on a plot of 725m2 and has a built-up area of approximatel…
$1,47 млн
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Параметры недвижимости в Декелии, Кипр

Недорогая
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