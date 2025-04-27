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Квартиры с садом в Demos Polis Chrysochous, Кипр

Polis Chrysochous
25
Androlikou
3
Квартира Удалить
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9 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Androlikou, Кипр
Квартира 4 комнаты
Androlikou, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 276 м²
Количество этажей 3
Охраняемый комплекс вилл премиум класса рядом с природным заповедником Акамас, Пафос, Кипр …
$1,58 млн
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Квартира 5 комнат в Androlikou, Кипр
Квартира 5 комнат
Androlikou, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Комплекс элитных вилл с панорамным видом на море, Пафос, Кипр Предлагаются высококачественн…
$1,63 млн
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Квартира 3 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 3 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 2
Резиденция с бассейном и садом в престижном районе, Полис, Кипр Предлагаются квартиры и тау…
$135,849
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Квартира 3 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 3 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Комплекс таунхаусов с бассейнами, Полис, Кипр Предлагаются таунхаусы с садами и верандами. …
$195,623
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Квартира 2 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 2 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 3
Меблированные апартаменты и виллы рядом с гольф-клубом и природным парком, Полис, Кипр Пред…
$256,950
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Квартира 5 комнат в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 5 комнат
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 244 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Полис, Кипр Предлагаются просторные …
$606,486
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Квартира 5 комнат в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 5 комнат
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 552 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами на берегу моря, Полис, Кипр Предлагаются современные виллы с бас…
$2,01 млн
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Квартира 3 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 3 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция с бассейном и садами в престижном районе, Полис, Кипр Предлагаются апар…
$230,601
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Квартира 6 комнат в Androlikou, Кипр
Квартира 6 комнат
Androlikou, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс вилл с богатой инфраструктурой на первой линии у моря, Пафос, Кипр Предлаг…
$2,29 млн
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Типы недвижимости в Demos Polis Chrysochous

двухкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Demos Polis Chrysochous, Кипр

с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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