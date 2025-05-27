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Дома с видом на море в Demos Larnakas, Кипр

муниципалитет Ларнака
63
Oroklini
79
8 объектов найдено
Дом 4 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 4 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Tucked away in a desirable location, these opulent villas present breathtaking sea vistas. A…
$508,151
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Дом 4 спальни в район Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
This luxurious residential project offers an unparalleled living experience, complemented by…
$512,216
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Дом 4 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 354 м²
A luxury villa located on the beachfront, just across the sea in the tourist area of Dhekeli…
$3,21 млн
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Дом 4 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
A modern design villa with private pool in Dhekelia Road, just 50 meters from the beach for …
$708,384
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Дом 2 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 2 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Nestled in a sought-after locale, these luxurious villas offer stunning sea views. Accessed …
$355,227
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Дом 4 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 354 м²
A luxury Villa located on the beachfront, just across the sea! With easy access to the highw…
$3,00 млн
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Дом 4 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
This property offers a harmonious blend of space, style, and functionality. The well-thought…
$640,815
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Дом 2 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 2 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Located in an enviable position, these lavish villas provide breathtaking sea panoramas. Acc…
$341,038
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Типы недвижимости в Demos Larnakas

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Demos Larnakas, Кипр

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
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