Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

Квартира 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Sea view one bedroom apartment located in Agios Athanasios (tourist area ) is available now.…
$2,206
в месяц
Квартира 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Sea view one bedroom apartment located in Agios Athanasios (tourist area ) is available now.…
$2,187
в месяц
Квартира 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Nice three bedroom apartment with sea view located in Agios Athanasios (tourist area) to wa…
$2,773
в месяц
Квартира 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
This lovely 3 bedroom + extra room penthouse is very spacious, has separate kitchen which al…
$5,754
в месяц
