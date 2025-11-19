Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Demos Agiou Athanasiou
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Сад

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с садом в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

4
1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Welcome to this stunning, modern two-story home, offering a perfect blend of comfort, style,…
$5,225
в месяц
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
