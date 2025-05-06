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Дома с бассейном в Dali, Кипр

коттеджи
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2 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
For sale resale detached house of three bedrooms in Aradippou - Larnaca district, with 180 s…
$240,237
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Коттедж 4 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 4
Площадь 300 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в провинции Агиос Тихонас - Лимассол, площадью …
$792,638
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Параметры недвижимости в Dali, Кипр

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