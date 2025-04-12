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Жильё в Choulou, Кипр

2 объекта найдено
Вилла в Хулу, Кипр
Вилла
Хулу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Традиционные дома в Чоулу, Пафос Откройте для себя уникальную возможность владеть домом, ко…
$504,940
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Вилла в Хулу, Кипр
Вилла
Хулу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Традиционные дома в Чоулу, Пафос Откройте для себя уникальную возможность владеть домом, ко…
$521,405
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в Choulou, Кипр

Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов