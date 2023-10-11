Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Androlikou

Жильё с видом на море в Androlikou, Кипр

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Androlikou, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Androlikou, Кипр
Комнаты 4
Площадь 239 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс вилл с богатой инфраструктурой на первой линии у моря, Пафос, Кипр Предлаг…
€1,60 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Androlikou, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Androlikou, Кипр
Комнаты 5
Площадь 238 м²
Количество этажей 2
Комплекс элитных вилл с панорамным видом на море, Пафос, Кипр Предлагаются высококачественн…
€1,60 млн

Параметры недвижимости в Androlikou, Кипр

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти