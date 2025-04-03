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Квартиры с садом в Androlikou, Кипр

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3 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Androlikou, Кипр
Квартира 5 комнат
Androlikou, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Комплекс элитных вилл с панорамным видом на море, Пафос, Кипр Предлагаются высококачественн…
$1,63 млн
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Квартира 4 комнаты в Androlikou, Кипр
Квартира 4 комнаты
Androlikou, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 276 м²
Количество этажей 3
Охраняемый комплекс вилл премиум класса рядом с природным заповедником Акамас, Пафос, Кипр …
$1,58 млн
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Квартира 6 комнат в Androlikou, Кипр
Квартира 6 комнат
Androlikou, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс вилл с богатой инфраструктурой на первой линии у моря, Пафос, Кипр Предлаг…
$2,29 млн
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Параметры недвижимости в Androlikou, Кипр

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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