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Жильё в Akoursos, Кипр

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Akoursos, Кипр
Дом 4 спальни
Akoursos, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
This brand new Villa is located in the picturesque area of Akoursos in Pegia, just a few min…
$3,26 млн
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Дом 4 спальни в Akoursos, Кипр
Дом 4 спальни
Akoursos, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
This brand new Villa is located in the picturesque area of Akoursos in Pegia, just a few min…
$3,47 млн
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Параметры недвижимости в Akoursos, Кипр

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов