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Квартиры с садом в Agios Ioannis Pafou, Кипр

двухкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Agios Ioannis Pafou, Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Ioannis Pafou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Situated within a serene residential neighborhood in Paphos, this four-floor building compri…
$435,929
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Параметры недвижимости в Agios Ioannis Pafou, Кипр

с видом на море
Недорогая
Элитная
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