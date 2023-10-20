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Квартиры в Agios Ioannis Pafou, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с Pool в Agios Ioannis Pafou, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с Pool
Agios Ioannis Pafou, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/5
Продается 2-комнатная квартира, в строящемся проекте в Лимассоле, в районе Агиос Иоаннис. Хо…
€305,000

Параметры недвижимости в Agios Ioannis Pafou, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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