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Жильё в Агиос - Георгиос, Кипр

3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Агиос - Георгиос, Кипр
Дом 3 спальни
Агиос - Георгиос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 137 м²
Коллекция из 6 изысканных вилл, расположенных недалеко от Национального парка Акамас, охраня…
$1,01 млн
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Дом 3 спальни в Агиос - Георгиос, Кипр
Дом 3 спальни
Агиос - Георгиос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 137 м²
Коллекция из 6 изысканных вилл, расположенных недалеко от Национального парка Акамас, охраня…
$965,971
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Агиос - Георгиос, Кипр
Дом 3 спальни
Агиос - Георгиос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Новый эксклюзивный проект в Лимассоле всего в 180 метрах от моря. Четыре потрясающих, ультра…
$735,100
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