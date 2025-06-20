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Виллы в Agia Eirini Lefkosia, Кипр

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9 объектов найдено
Вилла в Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Вилла
Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Эта вилла с 5 спальнями расположена в популярном районе Коккинес, Айя-Напа. Зайдя внутрь эт…
$866,286
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Вилла в Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Вилла
Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этот замечательный семейный дом расположен в сказочном месте с прекрасным видом на море !! …
$1,96 млн
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Вилла в Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Вилла
Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Красивый семейный дом с пятью спальнями расположен в престижном районе Коккинес всего в пяти…
$1,61 млн
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Вилла в Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Вилла
Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 254 м²
Количество этажей 3
Эта вилла, расположенная в одном из самых живописных прибрежных мест между Айя-Напой и мысом…
$3,41 млн
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Вилла в Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Вилла
Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Отдельностоящее бунгало, построенное по индивидуальному заказу, расположенное в центре Айя-Н…
$398,492
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Вилла в Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Вилла
Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Потрясающая вилла с 3 спальнями, расположенная на высоте 104 м над уровнем моря среди живопи…
$600,625
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Вилла в Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Вилла
Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Просторная отдельная вилла с тремя спальнями, расположенная в районе пляжа Нисси, Айя-Напа! …
$577,524
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Вилла в Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Вилла
Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 3
Продается: Эта просторная отдельно стоящая вилла в Айя-Напе предлагает идеальное сочетание к…
$2,19 млн
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Вилла в Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Вилла
Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 582 м²
Марина в городе Айя-Напа (Ayia Napa Marina) - это уникальный комплекс, расположенный на вост…
$7,80 млн
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Параметры недвижимости в Agia Eirini Lefkosia, Кипр

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