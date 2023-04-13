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Купить магазин в Каталония, Испания

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1 объект найдено
Магазинв Барселона, Испания
Магазин
Барселона, Испания
154 м²
€ 900,000
Испания г.Барселона &nbsp; Торговое помещение в Les Corts &nbsp; …

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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