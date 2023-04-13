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Купить ресторан в Каталония, Испания

Ресторан, кафе В архив
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40 объектов найдено
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
1 466 м²
€ 12,000,000
Коммерческое помещение в элитном районе города Барселона - Сан Жерваси. Эмблематическ…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
140 м²
€ 675,000
Коммерческое помещение в районе Эшампле Дрета города Барселона. Общая площадь 140 …
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
140 м²
€ 1,250,000
Коммерческое помещение в районе Гинардо города Барселона. Общая площадь 140 м.кв.…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
200 м²
€ 950,000
Коммерческое помещение в районе Эшампле Дрета города Барселона. Угловое помещение нап…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
120 м²
€ 320,000
Коммерческое помещение в районе Эшампле Эскерра города Барселона. В настоящий момент …
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
300 м²
€ 1,400,000
Коммерческое помещение в самом сердце Барселоны. Общая площадь 300 м.кв. в один этаж.…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
90 м²
€ 770,000
Коммерческое помещение в районе Сиютат Бейя города Барселона. В шаге от известного на…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
60 м²
€ 210,000
Снижение цены. Старая цена 210 000 евро. Коммерческое помещение в элитном районе Барс…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
395 м²
€ 1,350,000
Коммерческое помещение районе Эшампле Эскерра, в непосредственной близости от Госпит…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
100 м²
€ 175,000
Бар-ресторан в траспасо на Авенида Диагональ города Барселона. Район Эшампле. Общая п…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
194 м²
€ 7,000,000
Коммерческое помещение в первой линии моря в районе Барселонета города Барселона. Од…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
174 м²
€ 1,200,000
Коммерческое помещение в районе Сант Жерваси, города Барселона. Угловое помещение на…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
800 м²
€ 1,780,000
Коммерческое помещение на центральной магистрали в районе Эшампле (Сант Антони) город…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
484 м²
€ 1,190,000
Коммерческое помещение в элитной районе Барселоны Сант Жерваси - Туро Парк. Общая пл…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
120 м²
€ 345,000
Коммерческое помещение в районе города Барселона - Побленоу. Поещение угловое на ожив…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
200 м²
€ 735,000
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. В одном квартале от извест…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
537 м²
€ 425,000
Ресторан в траспасо в районе Грасия города Барселона. Помещение угловое. Общая площад…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
300 м²
€ 450,000
Ресторан в траспасо в Готическом квартале в городе Барселона. Самое туристическое мес…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
160 м²
€ 500,000
Ресторан в траспасо в самом центре города Барселона. На одной из центральных магистр…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
250 м²
€ 500,000
Ресторан в траспасо в самом центре города Барселона, в Готическом квартале в 100 мет…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
200 м²
€ 825,000
Продается коммерческое помещение в районе Эшампле, зона Сант Антони на центральной ма…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
359 м²
€ 1,105,000
Коммерческое помещение на центральной магистрали в районе Лес Кортс города Барселона…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
350 м²
€ 795,000
Ресторан в районе Вилла Олимпика с террасой. Общая площадь 350 м.кв. Высота потолков …
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
135 м²
€ 1,260,000
Коммерческое помещение в центре города Барселона, районе Раваль, одна из самых оживле…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
264 м²
€ 355,000
Коммерческое помещение в районе города Барселона - Раваль. В настоящий момент ар…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
600 м²
€ 4,500,000
Ресторан со столетней историей в Готическом квартале города Барселона. Высокие потол…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
140 м²
€ 415,000
Коммерческое помещение в районе города Барселона - Сант Марти. В настоящий момен…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
94 м²
€ 435,000
Коммерческое помещение в районе города Барселона - Сантс Монжуик. В настоящий мо…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
63 м²
€ 525,000
Коммерческое помещение в центре города Барселона, районе Раваль, одна из самых оживле…
Ресторан, кафев Барселона, Испания
Ресторан, кафе
Барселона, Испания
111 м²
€ 462,000
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. Расположено на первом этаже…

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

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