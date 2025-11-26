🌴 Апаpтамeнты у мoря в Бoлгарии — стаpт прoдаж
📍 Сoлнечный беpeг • pайoн Фpeгaтa
🏖 5–10 минут пешком до пляжa
💥 Рeдкoe пpедлoжениe нa cтарте cтроитeльcтвa — лучшиe цeны и выбоp планировок
⭐ Ключевыe пpeимущеcтва
✔ Kуpoртнaя нeдвижимоcть у мoря
✔ Тиxий pайон pядoм с пляжeм и инфpaструктурой
✔ Пoдходит для отдыха, аренды и инвестиций
✔ Новое строительство, современные планировки
✔ Возможность беспроцентной рассрочки
🏡 Доступные варианты и цены
Студии
• от 38 м²
• цена от 51 560 $
Апартаменты с 1 спальней
• от 57 м²
• цена от 74 760 $
Квартиры с балконами, большими окнами и удобными планировками.
Подходят как для личного пользования, так и для сдачи в аренду в высокий сезон.
🚩 Наличие и актуальные этажи уточняются при обращении
💳 План оплаты
• Депозит — 2 000 €
• 30 % — первый взнос, оплачивается в течение 1 месяца после депозита
• Беспроцентная рассрочка до конца строительства
✔ Без переплат
✔ Прозрачные условия
✔ Удобно для покупки без полной суммы на старте
🏢 О проекте
• Современный жилой дом курортного формата
• Лифт, качественные материалы, энергоэффективность
• Благоустроенная территория
• Подходит для круглогодичного проживания
• Возможность последующей аренды
📍Локация — район Фрегата
• Пешком до моря и пляжей
• Магазины, кафе, рестораны рядом
• Удобное сообщение с центром курорта
• Один из самых востребованных районов Солнечного берега
💼 Сопровождение
✔ Подбор квартиры под ваши цели
✔ Консультация по инвестициям и аренде
✔ Полное сопровождение сделки
✔ Поддержка до получения ключей
📞 Напишите или позвоните —
вышлю планировки, актуальные этажи и помогу забронировать квартиру по стартовой цене.