Жилой комплекс Солнечный берег. Умный выбор

Несебр, Болгария
от
$60,349
3
ID: 33130
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Болгария
  • Область / штат
    Бургасская область
  • Район
    Nesebar
  • Город
    Несебр

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

🌴 Апаpтамeнты у мoря в Бoлгарии — стаpт прoдаж

📍 Сoлнечный беpeг • pайoн Фpeгaтa
🏖 5–10 минут пешком до пляжa

💥 Рeдкoe пpедлoжениe нa cтарте cтроитeльcтвa — лучшиe цeны и выбоp планировок

 

 Ключевыe пpeимущеcтва

✔ Kуpoртнaя нeдвижимоcть у мoря
✔ Тиxий pайон pядoм с пляжeм и инфpaструктурой
✔ Пoдходит для отдыха, аренды и инвестиций
✔ Новое строительство, современные планировки
✔ Возможность беспроцентной рассрочки

 

🏡 Доступные варианты и цены

Студии
• от 38 м²
• цена от 51 560 $

Апартаменты с 1 спальней
• от 57 м²
• цена от 74 760 $

Квартиры с балконами, большими окнами и удобными планировками.
Подходят как для личного пользования, так и для сдачи в аренду в высокий сезон.

 

🚩 Наличие и актуальные этажи уточняются при обращении

💳 План оплаты

• Депозит — 2 000 €
• 30 % — первый взнос, оплачивается в течение 1 месяца после депозита
• Беспроцентная рассрочка до конца строительства

✔ Без переплат
✔ Прозрачные условия
✔ Удобно для покупки без полной суммы на старте

 

🏢 О проекте

• Современный жилой дом курортного формата
• Лифт, качественные материалы, энергоэффективность
• Благоустроенная территория
• Подходит для круглогодичного проживания
• Возможность последующей аренды

 

📍Локация — район Фрегата

• Пешком до моря и пляжей
• Магазины, кафе, рестораны рядом
• Удобное сообщение с центром курорта
• Один из самых востребованных районов Солнечного берега

 

💼 Сопровождение

✔ Подбор квартиры под ваши цели
✔ Консультация по инвестициям и аренде
✔ Полное сопровождение сделки
✔ Поддержка до получения ключей

 

📞 Напишите или позвоните —
вышлю планировки, актуальные этажи и помогу забронировать квартиру по стартовой цене.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 38.8
Цена за м², USD 1,555
Цена квартиры, USD 60,349

Местонахождение на карте

Несебр, Болгария
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Досуг

{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
