🌴 Апаpтамeнты у мoря в Бoлгарии — стаpт прoдаж

📍 Сoлнечный беpeг • pайoн Фpeгaтa

🏖 5–10 минут пешком до пляжa

💥 Рeдкoe пpедлoжениe нa cтарте cтроитeльcтвa — лучшиe цeны и выбоp планировок

⭐ Ключевыe пpeимущеcтва

✔ Kуpoртнaя нeдвижимоcть у мoря

✔ Тиxий pайон pядoм с пляжeм и инфpaструктурой

✔ Пoдходит для отдыха, аренды и инвестиций

✔ Новое строительство, современные планировки

✔ Возможность беспроцентной рассрочки

🏡 Доступные варианты и цены

Студии

• от 38 м²

• цена от 51 560 $

Апартаменты с 1 спальней

• от 57 м²

• цена от 74 760 $

Квартиры с балконами, большими окнами и удобными планировками.

Подходят как для личного пользования, так и для сдачи в аренду в высокий сезон.

🚩 Наличие и актуальные этажи уточняются при обращении

💳 План оплаты

• Депозит — 2 000 €

• 30 % — первый взнос, оплачивается в течение 1 месяца после депозита

• Беспроцентная рассрочка до конца строительства

✔ Без переплат

✔ Прозрачные условия

✔ Удобно для покупки без полной суммы на старте

🏢 О проекте

• Современный жилой дом курортного формата

• Лифт, качественные материалы, энергоэффективность

• Благоустроенная территория

• Подходит для круглогодичного проживания

• Возможность последующей аренды

📍Локация — район Фрегата

• Пешком до моря и пляжей

• Магазины, кафе, рестораны рядом

• Удобное сообщение с центром курорта

• Один из самых востребованных районов Солнечного берега

💼 Сопровождение

✔ Подбор квартиры под ваши цели

✔ Консультация по инвестициям и аренде

✔ Полное сопровождение сделки

✔ Поддержка до получения ключей

📞 Напишите или позвоните —

вышлю планировки, актуальные этажи и помогу забронировать квартиру по стартовой цене.