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Виллы с видом на горы во Влёра, Албания

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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Влёра, Албания
Вилла 5 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 407 м²
Количество этажей 3
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ, ВЛОРА Вилла расположена в одном из самых вост…
$989,261
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Вилла в Влёра, Албания
Вилла
Влёра, Албания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
Количество этажей 3
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ, ВЛОРА Вилла расположена в одном из самых вост…
$572,730
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
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Параметры недвижимости во Влёра, Албания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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