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Кафе и рестораны в Тиране, Албания

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5 объектов найдено
Ресторан, кафе 200 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 200 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 10
Продается функциональный бар-бильярдный бизнес, с устоявшейся репутацией и устоявшейся клиен…
$46,588
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Ресторан, кафе 240 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 240 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 9
Коммерческая среда + парковка в Али Деми
$223,624
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Investment Realty Group
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Ресторан, кафе 82 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 82 м²
Тирана, Албания
Площадь 82 м²
?55 000💶Стратегическое и очень доступное расположение, недалеко от главной дороги и различны…
$62,911
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Investment Realty Group
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TekceTekce
Ресторан, кафе 139 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 139 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
Количество этажей 12
The restaurant is located in a strategic area of Tirana and enjoys a well-established name i…
$314,471
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Investment Realty Group
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Ресторан, кафе 100 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 100 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
We have Bar-Cafe business premises for sale located near the new market • Surface area: 100…
$698,825
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Investment Realty Group
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