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Квартиры-студии с видом на море в Южной Албании, Албания

Orikum
4
Влёра
8
Химара
4
Bashkia Himare
4
Студия Удалить
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1
Fully sea view studio for sale in Vlora  Furnished  Garage
$139,575
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Параметры недвижимости в Южной Албании, Албания

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