Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Farke
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Недвижимость возле озера

Виллы возле озера в Farke, Албания

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Вилла 4 комнаты
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Villa with a view of Lake Farka - Swan Lake Residence - for sale! Swan Lake Residence is …
$549,157
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Farke, Албания

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти