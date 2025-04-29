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Дома с видом на горы в Дурресе (область), Албания

Дуррес
67
1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Maminas, Албания
Дом 3 комнаты
Maminas, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Частный дом находится между Дурресом и Тираной, недолеко от автострады в поселке под названи…
$242,812
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Типы недвижимости в Дурресе (область)

виллы

Параметры недвижимости в Дурресе (область), Албания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
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