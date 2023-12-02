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Вилла с балконом, с парковка, с c ремонтом
Дуррес, Албания
101 м²
2
Вилла общей площадью 101 м.кв и участком 131 м.кв в районе Голем. Стильный дизайн и дорогая …
€240,000
в месяц
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Агентство
CACTUS | Real Estate
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Вилла с гаражом, с подвалом, с парковка
Дуррес, Албания
430 м²
4
Вилла в 300 метрах от моря в районе Пляж города Дуррес. 3 этажа + гараж 0 этаж общей площад…
€650,000
в месяц
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
9
3
370 м²
3
Вилла 3 этажа в районе стадиона города Дуррес. Общая площадь дома по сертификату 370 м.кв + …
€310,000
в месяц
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 ванных с балконом, с видом на море, с гаражом
Дуррес, Албания
2
370 м²
3
ОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА в ГОЛЕМЕ ✅️ Имеет площадь застройки 370 м2. ✅️ Площадь участка 350 м2…
€550,000
в месяц
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни с Онлайн-показ
Qerret, Албания
4
3
130 м²
2
Комплекс, который строится в Qerret и Kavajes, состоит из двухуровневых вилл с бассейнами, с…
€156,000
в месяц
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни
Hamallaj, Албания
6
3
133 м²
2
-Turquoise Marina, the newest project, the resort between the blue sea and nature in Hamalla…
€370,000
в месяц
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Вилла 3 спальни
Ishem, Албания
7
3
1
Villa with sea view at Cape of Rodon for sale! The villa is located in the "Cape of Rodon…
€369,000
в месяц
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Вилла 5 спален с балконом, с видом на море, с гаражом
Дуррес, Албания
8
3
3
Продается вилла, 3 этажа, 2 гаража (2 комнаты над гаражами с туалетом в каждой). 1 этаж …
€250,000
в месяц
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни
Hamallaj, Албания
2
5
267 м²
2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under con…
€450,000
в месяц
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Вилла 2 спальни
Hamallaj, Албания
4
1
133 м²
2
-Turquoise Marina, the newest project, the resort between the blue sea and nature in Hamalla…
€450,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Дуррес (область), Албания
с видом на море
недорогая
элитная
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