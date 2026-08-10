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Дома в Дурресе (область), Албания

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Дуррес
254
Bashkia Shijak
13
Xhafzotaj
6
266 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Будь я проклят!Комплекс Turquoise Marina расположен в районе залива Лалези, который является…
$339,022
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Дом 6 комнат в Дуррес, Албания
Дом 6 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Этаж 1/3
Вилла расположена в Arapaj в Дурресе. Недвижимость имеет площадь земли 300 м2 и площадь здан…
$253,122
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Дом 3 комнаты в Дуррес, Албания
Дом 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Легальный недостроенный дом с отличным инвестиционным потенциалом в Дурресе Продаётся нед…
$115,611
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Вилла 2 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 2 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 383 м²
Количество этажей 3
🏡 2-история VILLA + ATTIC FOR SALE | HEKURUDHA BEACH, DURRËS 🌊📍 Расположение: Hekurudha Beac…
$323,710
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REMIX REAL ESTATE
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Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
Этаж 3/3
Элитные ивы с бирюзовой пристанью Privateshia, Hamallaj Bay of LalzВ самом сердце Бирюзовой …
$882,149
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Дом 10 комнат в Дуррес, Албания
Дом 10 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла расположена в районе Плаж, недалеко от комплекса Точак, Дуррес. Он имеет 264…
$335,194
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AFS Real Estate Management
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Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Индивидуальные виллы в Бирюзовой пристани для продажи!В одной из самых эксклюзивных прибрежн…
$599,631
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Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 496 м²
Количество этажей 2
For sale: 2-story villa in one of the quietest and greenest areas known as "Vila e Zogut". T…
$290,920
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Century 21 Eon
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Вилла 4 комнаты в Ishem, Албания
Вилла 4 комнаты
Ishem, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 226 м²
Individual villa for sale with 2 floors above ground and 1 basement floor. -Land area: 597 …
$1,51 млн
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Дом в Дуррес, Албания
Дом
Дуррес, Албания
Площадь 1 448 м²
Количество этажей 4
Вилла расположена в районе «Илира Бич», Дуррес. Вилла имеет 4 этажа, 1448 м2 строительства в…
$1,15 млн
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AFS Real Estate Management
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Дом 7 комнат в Дуррес, Албания
Дом 7 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Этаж 3
Трехэтажная вилла расположена в Спиталле, недалеко от пляжа Порто Романо. Здание имеет базов…
$164,165
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Дом 6 комнат в 4 Streets, Албания
Дом 6 комнат
4 Streets, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 605 м²
Количество этажей 3
Расположенная в тихом и зеленом районе, эта 3-этажная вилла предлагает идеальное сочетание к…
$1,09 млн
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Дом 10 комнат в Дуррес, Албания
Дом 10 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 440 м²
Этаж 3/3
Продается эксклюзивная трехуровневая вилла, расположенная всего в 200 метрах от моря, в тихо…
$644,935
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Вилла 4 комнаты в Ishem, Албания
Вилла 4 комнаты
Ishem, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Этаж 2/2
Strategically located on the beach of Lalezi Bay, it is the largest project of its kind, not…
$873,531
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Дом 20 комнат в Дуррес, Албания
Дом 20 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 20
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 734 м²
Количество этажей 5
Здание расположено в Арападже и находится в состоянии голого панциря только с колоннами. Каж…
$316,649
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Дом 6 комнат в Дуррес, Албания
Дом 6 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Современная вилла для продажи в Хамалладже общей площадью 214 м2, построенная по высоким ста…
$401,501
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Вилла 12 комнат в Дуррес, Албания
Вилла 12 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 12
Количество спален 10
Площадь 421 м²
Продаётся 3-этажная вилла в районе Plazh. Возможно под бизнес. Общая площадь дома 421 м.кв. …
$445,120
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CACTUS | Real Estate
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Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла в Арапае – вид на море 📍 Арапай 🏡 3-этажная жилая вилла 📐 П…
$460,178
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REMIX REAL ESTATE
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Дом 2 спальни в Дуррес, Албания
Дом 2 спальни
Дуррес, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Вилла на продажу в Turquoise MarinaФизическая зона 108 м2Район Веранды 11 м2Район Ярда 90,34…
Цена по запросу
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Дом 6 комнат в Дуррес, Албания
Дом 6 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 477 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла расположена в Плаж-Илирии в Дурресе. Недвижимость имеет общую площадь 477 …
$351,833
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Дом 6 комнат в Дуррес, Албания
Дом 6 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Этаж 1/2
Вилла расположена на вторичной дороге Шкозет-Плаж в тихом и подходящем жилом районе. Он имее…
$363,547
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Дом 11 комнат в Дуррес, Албания
Дом 11 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Этаж 3/3
Вилла расположена на бульваре Эпидам, в центре Дурреса. Он находится в просторной зоне, пред…
$980,742
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Дом 6 комнат в Дуррес, Албания
Дом 6 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 2
В продаже двухэтажный дом в районе Стадиона города Дуррес. Общая площадь 420 м.кв., каждый э…
$428,238
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Дом 13 комнат в Дуррес, Албания
Дом 13 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 13
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 458 м²
Количество этажей 2
🏡 ПРОДАЕТСЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ – ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ГОСТИНИЦЫ, ЛЕЧЕБНОГО ЦЕНТРА И…
$542,133
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Дом 5 комнат в Дуррес, Албания
Дом 5 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла расположена в районе пляжа, Дуррес рядом с Красным Колесом. Он имеет 250,5…
$235,864
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Дом 4 комнаты в Дуррес, Албания
Дом 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
В продаже современный частный дом в 15 км от города Дуррес. Дом находится в локации частных …
$411,604
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Дом 7 комнат в Дуррес, Албания
Дом 7 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Этаж 2/2
Полуотдельная вилла расположена в Плаж-Илирии в Дурресе на вторичной дороге. Недвижимость им…
$267,647
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Дом 3 комнаты в Maminas, Албания
Дом 3 комнаты
Maminas, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается дом 1-этажный в районе Maminas (Маминас), Durrës — полностью меблирован, участок 5…
$214,911
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Century 21 Eon
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Дом 3 комнаты в Дуррес, Албания
Дом 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 1/2
Частный одноэтажный дом на продажу в Порто Романо, Дуррес. Он имеет сертифицированную площад…
$115,381
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Дом в Дуррес, Албания
Дом
Дуррес, Албания
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$568,822
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Международное агентство недвижимости Habita
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Типы недвижимости в Дурресе (область)

виллы
дуплексы

Параметры недвижимости в Дурресе (область), Албания

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