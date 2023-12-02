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Дома в Дуррес (область), Албания

виллы
10
32 объекта найдено
Вилла с балконом, с парковка, с c ремонтом в Дуррес, Албания
Вилла с балконом, с парковка, с c ремонтом
Дуррес, Албания
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Вилла общей площадью 101 м.кв и участком 131 м.кв в районе Голем. Стильный дизайн и дорогая …
€240,000
в месяц
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Дом 8 спален с балконом, с мебелью, с гаражом в Дуррес, Албания
Дом 8 спален с балконом, с мебелью, с гаражом
Дуррес, Албания
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Продается дом общей площадью около 450 м кв и участком 900 м кв. В доме 3 этажа.  На перв…
€200,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Дом с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Дом с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 195 м²
Количество этажей 3
3х этажный дом общей площадью 195 м.кв + двор 700 м.кв. Рядом продаются два склада с большой…
€450,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Вилла с гаражом, с подвалом, с парковка в Дуррес, Албания
Вилла с гаражом, с подвалом, с парковка
Дуррес, Албания
Площадь 430 м²
Количество этажей 4
Вилла  в 300 метрах от моря в районе Пляж города Дуррес. 3 этажа + гараж 0 этаж общей площад…
€650,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
Вилла 3 этажа в районе стадиона города Дуррес. Общая площадь дома по сертификату 370 м.кв + …
€310,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Дом 1 спальня с c ремонтом, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Дом 1 спальня с c ремонтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
€90,000
в месяц
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Дом с мебелью, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Дом с мебелью, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 450 м²
Частный дом с мебелью в Дурресе. 450 м.кв дом + 1000м.кв земля. Готовы организовать онлайн п…
€155,000
в месяц
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Вилла 2 ванных с балконом, с видом на море, с гаражом в Дуррес, Албания
Вилла 2 ванных с балконом, с видом на море, с гаражом
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
ОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА в ГОЛЕМЕ ✅️ Имеет площадь застройки 370 м2. ✅️ Площадь участка 350 м2…
€550,000
в месяц
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Дом с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Дом с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Каркас двухэтажного дома в районе Шкозет, Дуррес. Дом 143 м.кв, участок 377 м.кв.  Готовы…
€75,000
в месяц
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Дом с Онлайн-показ в Qerret, Албания
Дом с Онлайн-показ
Qerret, Албания
Площадь 82 м²
Готовы организовать онлайн показ и оформление документов.
€70,000
в месяц
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Дом с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Дом с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 450 м²
Дом в районе Шкозет. Готовы организовать онлайн показ и оформление документов.
€160,000
в месяц
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Дом 3 спальни с гаражом, в центре города, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Дом 3 спальни с гаражом, в центре города, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Дом возле стадиона: 3 спальни, 2 ванных, гараж. Дом+гараж - 190м2.  Готовы организовать о…
€161,500
в месяц
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Дом 8 спален с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Дом 8 спален с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 388 м²
Количество этажей 1
Дом в районе Пляж. Готовы организовать онлайн показ и оформление документов.
€280,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с Онлайн-показ в Qerret, Албания
Вилла 3 спальни с Онлайн-показ
Qerret, Албания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Комплекс, который строится в Qerret и Kavajes, состоит из двухуровневых вилл с бассейнами, с…
€156,000
в месяц
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Коттедж с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Дуррес, Албания
Коттедж с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Дуррес, Албания
Площадь 360 м²
Предлагаем купить роскошную виллу на первой береговой линии с великолепным ремонтом, мебелью…
€700,000
в месяц
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Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Предлагаю вам купить дом в Албании город Дуррес. В доме 2 этажа, общая площадь 117 кв.м, пло…
€88,000
в месяц
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Вилла 3 спальни в Hamallaj, Албания
Вилла 3 спальни
Hamallaj, Албания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
-Turquoise Marina, the newest project, the resort between the blue sea and nature in Hamalla…
€370,000
в месяц
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Дом с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Дом с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам купить недвижимость в Албании город Дуррес. Дом расположен в 10 минутах езды …
€180,000
в месяц
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Вилла 3 спальни в Ishem, Албания
Вилла 3 спальни
Ishem, Албания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Villa with sea view at Cape of Rodon for sale! The villa is located in the "Cape of Rodon…
€369,000
в месяц
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Дом с гаражом, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Дом с гаражом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 130 м²
Вилла расположена в пригороде Дурреса. Гараж 60 кв.м. ухоженная территория. Готовы органи…
€195,000
в месяц
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Дом 2 спальни с балконом, с гаражом, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Дом 2 спальни с балконом, с гаражом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается дом в Дурресе. Район автострады. Дом в жилом состоянии. 2 этажа. На первом этаже б…
€165,000
в месяц
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Дом 6 спален с балконом, с гаражом, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Дом 6 спален с балконом, с гаражом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 460 м²
Количество этажей 3
Дом расположен в районе Пляж. В доме 3 этажа, гараж. На каждом этаже 2 спальни, 1 ванная ком…
€270,000
в месяц
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Вилла 5 спален с балконом, с видом на море, с гаражом в Дуррес, Албания
Вилла 5 спален с балконом, с видом на море, с гаражом
Дуррес, Албания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается вилла, 3 этажа, 2 гаража (2 комнаты над гаражами с туалетом в каждой). 1 этаж …
€250,000
в месяц
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Дом с балконом, с мебелью, с парковка в Дуррес, Албания
Дом с балконом, с мебелью, с парковка
Дуррес, Албания
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается частный 2-х этажный дом + стоянка. Участок 350м2.  95 м2, 1 этаж  95 м2, 2 этаж…
€180,000
в месяц
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Коттедж с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Коттедж с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 371 м²
Количество этажей 3
Предлагаем вам купить дом в Албании, город Дуррес, район Golem. Вила 371 м2. Новый жилок ком…
€630,000
в месяц
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Дом 1 ванная с c ремонтом, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Дом 1 ванная с c ремонтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Продается дом на берегу моря 155 м.кв в районе Plazh города Дуррес. Готовы организовать о…
Цена по запросу
в месяц
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Вилла 3 спальни в Hamallaj, Албания
Вилла 3 спальни
Hamallaj, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 267 м²
Количество этажей 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under con…
€450,000
в месяц
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Вилла 2 спальни в Hamallaj, Албания
Вилла 2 спальни
Hamallaj, Албания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
-Turquoise Marina, the newest project, the resort between the blue sea and nature in Hamalla…
€450,000
в месяц
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Дом 5 спален в Дуррес, Албания
Дом 5 спален
Дуррес, Албания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Вилла с видом на море в районе Голем, Дуррес Продается вилла, 3 этажа, 2 гаража (2 комнат…
€250,000
в месяц
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Дом со стеклопакетами, с мебелью в Дуррес, Албания
Дом со стеклопакетами, с мебелью
Дуррес, Албания
Площадь 70 м²
Небольшой дом во Влёре Дом находится в 30 минутах от моря во Влёре. Площадь дома 70м2. Площ…
€80,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Дуррес (область), Албания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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