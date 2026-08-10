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Кафе и рестораны в Дурресе (область), Албания

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Дуррес
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Ресторан, кафе Удалить
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4 объекта найдено
Ресторан, кафе 56 м² в Дуррес, Албания
Ресторан, кафе 56 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2
Деловые помещения, предназначенные для бар-кафе, но подходящие для осуществления различных в…
$107,880
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AFS Real Estate Management
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Ресторан, кафе 219 м² в Дуррес, Албания
Ресторан, кафе 219 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 219 м²
Это пространство расположено на первом этаже 6-этажного здания и имеет площадь 219 м2 соглас…
$410,471
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AFS Real Estate Management
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Ресторан, кафе 133 м² в Дуррес, Албания
Ресторан, кафе 133 м²
Дуррес, Албания
Площадь 133 м²
Этаж 1
Бар-ресторан вместе с деятельностью, построенный и функционирующий в течение 13 лет, располо…
$346,144
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Агентство
AFS Real Estate Management
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TekceTekce
Commercial premises for sale in the Durres Train Station Garden!! в Дуррес, Албания
Commercial premises for sale in the Durres Train Station Garden!!
Дуррес, Албания
Площадь 140 м²
Продается помещение в саду железнодорожного вокзала в Дурресе площадью 140 м2.Бар расположен…
$623,213
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Агентство
Century 21 Eon
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Типы недвижимости в Дурресе (область)

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