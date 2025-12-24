Показать объекты на карте Показать объекты списком
Производственные здания в Дурресе (область), Албания

Дуррес
14 объектов найдено
Производство 1 375 м² в Дуррес, Албания
Производство 1 375 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 375 м²
Склад расположен в промышленной зоне в Порто Романо Дуррес. Он имеет складскую площадь 973м2…
$1,14 млн
Производство 260 м² в Дуррес, Албания
Производство 260 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Склады расположены на улице Александра Гога в оси Спиталье - Порто-Романо. Недвижимость вклю…
$223,614
Производство 306 м² в Дуррес, Албания
Производство 306 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 306 м²
Количество этажей 1
The building is located on the second line from the main road near 4 streets of Shijak. It h…
$401,170
Производство 770 м² в Дуррес, Албания
Производство 770 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 770 м²
Количество этажей 3
Kapanoni is located in the area of Shkozet, very close to the highway and the ring road. It …
$1,12 млн
Производство 1 750 м² в Дуррес, Албания
Производство 1 750 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 750 м²
Количество этажей 2
Kapanoni is located in the area of Shkozet, very close to the main road, to the vehicle insp…
$2,60 млн
Производство 254 м² в Дуррес, Албания
Производство 254 м²
Дуррес, Албания
Площадь 254 м²
Этаж -1/8
For sale 254m² basement in Durres Plepa, ring road behind Kastrati or behind Hotel Continent…
$134,864
Производство 125 м² в Дуррес, Албания
Производство 125 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 125 м²
Недвижимость находится в районе Spitalles. Он имеет здание 125 м2 и землю 331 м2. Недвижимос…
$105,922
Производство 576 м² в Дуррес, Албания
Производство 576 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 576 м²
Этаж 2/2
Недвижимость расположена на шоссе Тирана-Дюррес между эстакадой Флэйк и Королевским газом. О…
$1,77 млн
Производство 185 м² в Дуррес, Албания
Производство 185 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Склад расположен в ИШ Кенете, Дуррес, очень близко к главной дороге. Недвижимость имеет земе…
$259,581
Производство 4 741 м² в Дуррес, Албания
Производство 4 741 м²
Дуррес, Албания
Площадь 4 741 м²
Строительство и земельный участок для продажи возле «Мобилери Симаку» на шоссе, в Кавадже. Н…
$825,938
Производство 850 м² в Дуррес, Албания
Производство 850 м²
Дуррес, Албания
Площадь 850 м²
Недвижимость находится по дороге в Иш-Кенте, Дуррес. Он имеет 303 м2 строительства в соответ…
$389,371
Производство 3 232 м² в Дуррес, Албания
Производство 3 232 м²
Дуррес, Албания
Площадь 3 232 м²
Количество этажей 4
Строительство и земля для продажи в Xhafzotaj, Shijak - Durrës Road, недалеко от Брунеса. Не…
$2,47 млн
Производство 3 230 м² в Дуррес, Албания
Производство 3 230 м²
Дуррес, Албания
Площадь 3 230 м²
Строительство и земля для продажи в Xhafzotaj, Shijak Street - Durrës, напротив AG Motors. Э…
$884,934
Производство 700 м² в Дуррес, Албания
Производство 700 м²
Дуррес, Албания
Площадь 700 м²
Склад расположен по главной дороге в Хафзотай. Это свойство имеет 1550 м2 земли и 700 м2 стр…
$707,947
