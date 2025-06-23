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Кафе и рестораны в Дурресе, Албания

коммерческая недвижимость
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5 объектов найдено
Продаётся коммерческое помещение в центре города! в Дуррес, Албания
Продаётся коммерческое помещение в центре города!
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Площадь 195 м²
Площадь: 195 м² Описание: Просторный зал 2 санузла Помещение н…
$316,798
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Century 21 Eon
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Продается готовый бизнес (Ресторан/кафе/бар) в Дуррес, Албания
Продается готовый бизнес (Ресторан/кафе/бар)
Дуррес, Албания
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Готовы к онлайн или офлайн просмотру!  Для дополнительной информацией свяжитесь с нами!
$529,772
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Century 21 Eon
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Commercial premises for sale in the Durres Train Station Garden!! в Дуррес, Албания
Commercial premises for sale in the Durres Train Station Garden!!
Дуррес, Албания
Площадь 140 м²
Продается помещение в саду железнодорожного вокзала в Дурресе площадью 140 м2.Бар расположен…
$623,213
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Century 21 Eon
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Ресторан, кафе 400 м² в Дуррес, Албания
Ресторан, кафе 400 м²
Дуррес, Албания
Площадь 400 м²
Продается Бар-Лаунж в районе Волги. Недвижимость продается как среда и как деятельность. Он …
$514,050
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Century 21 Eon
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Бар Ресторан Отель в Дуррес, Албания
Бар Ресторан Отель
Дуррес, Албания
Количество этажей 2
Готовы к онлайн или офлайн просмотру!  Для дополнительной информацией свяжитесь с нами!
$584,957
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