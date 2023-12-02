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Коммерческая недвижимость в Дуррес (область), Албания

Дуррес
14
11 объектов найдено
Коммерческая с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Коммерческая с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
€700,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Готовый бизнес в центре города, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Готовый бизнес в центре города, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение с готовым бизнесом: 190м2 цена за квадрат 1100€ м2. Продается с ар…
€209,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Ресторан, кафе с мебелью, с бытовой техникой, с Онлайн-показ в Фуша-Круя, Албания
Ресторан, кафе с мебелью, с бытовой техникой, с Онлайн-показ
Фуша-Круя, Албания
Площадь 94 м²
Предлагаем вам купить помещение для бизнеса в Албании, город Тирана. Помещение расположено н…
€140,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Коммерческая в центре города, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Коммерческая в центре города, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 132 м²
Продается помещение для бизнеса в Албании город Дуррес. Помещение находится в районе централ…
€330,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Готовый бизнес с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Готовый бизнес с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам купить недвижимость в Албании город Дуррес. Дом расположен в 10 минутах езды …
€180,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Отель с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Отель с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 428 м²
Количество этажей 2
Мини отель расположен в  туристическом районе Пляж. Рядом кафе, рестораны, магазины, вся тур…
€320,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Готовый бизнес с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Готовый бизнес с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается помещение с бизнесом. Бизнес объект в  Центре Дурреса - 470 м2 / объект в аренд…
€1,40 млн
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Магазин с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Магазин с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 65 м²
Количество этажей 6
Помещение 48+17 м2 (2 этаж) на продажу €2 800 м2.
€182,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Магазин с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Магазин с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 102 м²
Количество этажей 6
Магазин 78+24м2 - €2800 за м2.
€285,600
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Отель 15 комнат с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Дуррес, Албания
Отель 15 комнат с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Дуррес, Албания
Комнаты 15
Площадь 700 м²
Продается отель на первой береговой линии, Plazh, Дуррес. Отель состоит из 15 номеров, кажд…
€2,00 млн
в месяц
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CACTUS | Real Estate
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Офис в Xhafzotaj, Албания
Офис
Xhafzotaj, Албания
Площадь 1 152 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€750,000
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский

Типы недвижимости в Дуррес (область)

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