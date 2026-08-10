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Коммерческая недвижимость в Дурресе (область), Албания

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Дуррес
145
Bashkia Shijak
5
148 объектов найдено
Коммерческое помещение 78 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 78 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/5
Квартира расположена на 2-м этаже над землей или на первом жилом этаже существующего здания …
$206,194
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AFS Real Estate Management
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Коммерческое помещение 250 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 250 м²
Дуррес, Албания
Площадь 250 м²
$577,921
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Century 21 Oksford
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Производство 576 м² в Дуррес, Албания
Производство 576 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 576 м²
Этаж 2/2
Недвижимость расположена на шоссе Тирана-Дюррес между эстакадой Флэйк и Королевским газом. О…
$1,73 млн
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TekceTekce
Коммерческое помещение 30 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 30 м²
Дуррес, Албания
Площадь 30 м²
Помещения расположены на первом этаже с фасадом, обращенным к парку. Он имеет 30 метров в со…
$89,868
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AFS Real Estate Management
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Производство 3 232 м² в Дуррес, Албания
Производство 3 232 м²
Дуррес, Албания
Площадь 3 232 м²
Количество этажей 4
Строительство и земля для продажи в Xhafzotaj, Shijak - Durrës Road, недалеко от Брунеса. Не…
$2,42 млн
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AFS Real Estate Management
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Склад 15 м² в Дуррес, Албания
Склад 15 м²
Дуррес, Албания
Площадь 15 м²
Этаж -1
Гараж расположен на уровне -1 здания рядом с бывшим УРТ в Дурресе, недалеко от главной дорог…
$15,117
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AFS Real Estate Management
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Коммерческое помещение 190 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 190 м²
Дуррес, Албания
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается: Склад в ШкозеСклад предлагается к продаже в районе Шкозе, одной из самых благопри…
$979,206
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Al Imobiliare
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Коммерческое помещение 112 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 112 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 1
Пространство расположено на первом жилом этаже или втором этаже от земли, обращенной к главн…
$219,225
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AFS Real Estate Management
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Коммерческое помещение 133 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 133 м²
Дуррес, Албания
Площадь 133 м²
Этаж 2/8
Помещения расположены на 2-м этаже строящегося здания в центре Дурреса в бывшем Спортивном п…
$263,277
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AFS Real Estate Management
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Склад 40 м² в Дуррес, Албания
Склад 40 м²
Дуррес, Албания
Площадь 40 м²
Этаж -1
Парковочные места расположены в районе пляжа, недалеко от косовского трека на главной улице.…
$58,965
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AFS Real Estate Management
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Отель 1 240 м² в Дуррес, Албания
Отель 1 240 м²
Дуррес, Албания
Площадь 1 240 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ ОТЕЛЬ В РАКУ КАВАЯ Продается отель в очень выгодном месте в туристическом район…
$1,08 млн
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REMIX REAL ESTATE
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Производство 770 м² в Дуррес, Албания
Производство 770 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 770 м²
Количество этажей 3
Капанони расположен в районе Шкозе, очень близко к шоссе и кольцевой дороге. Он имеет 770 м2…
$1,12 млн
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AFS Real Estate Management
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Коммерческое помещение 328 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 328 м²
Дуррес, Албания
Площадь 328 м²
Этаж 2
Помещения расположены на 2-м этаже с лифтом в Вольге, Дуррес. Он организован как открытое пр…
Цена по запросу
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AFS Real Estate Management
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Коммерческое помещение 40 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 40 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Магазин расположен на первом этаже здания рядом со стадионом Дуррес. Недвижимость имеет площ…
$51,511
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AFS Real Estate Management
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Коммерческое помещение 525 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 525 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 525 м²
Этаж -1
Помещения расположены на этаже -1 на пляже, Дуррес. Он организован как открытое пространство…
$308,703
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AFS Real Estate Management
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Коммерческое помещение 88 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 88 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ПРОДАЖИ БЛИЖНЕГО МАРКЕТАКоммерческие площади для продажи рядом…
$176,282
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Al Imobiliare
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Производство 254 м² в Дуррес, Албания
Производство 254 м²
Дуррес, Албания
Площадь 254 м²
Этаж -1/8
Продается подвал площадью 254 м2 в Дуррес-Плепа, кольцевая дорога позади Кастрати или позади…
$131,881
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AFS Real Estate Management
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Коммерческое помещение 62 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 62 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Окружающая среда расположена на 0-м этаже нового здания (Bruci Building) в районе Плаж возле…
$119,619
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Склад 303 м² в Дуррес, Албания
Склад 303 м²
Дуррес, Албания
Площадь 303 м²
Этаж -1/11
Парковка расположена на уровне -1 здания в районе No 17 в Дурресе, рядом с водопроводом или …
$171,604
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Коммерческое помещение 128 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 128 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Пространство расположено на этаже 0, прилегающем к набережной Таулантия в районе Воллга неда…
$732,499
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Коммерческое помещение 65 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 65 м²
Дуррес, Албания
Площадь 65 м²
Пространство расположено на первом этаже железнодорожного вокзала в Дурресе. Недвижимость им…
$187,637
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AFS Real Estate Management
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Отель 600 м² в Дуррес, Албания
Отель 600 м²
Дуррес, Албания
Площадь 600 м²
Отель и земельный участок расположены в районе Спиталлес на главной дороге, в районе, которы…
$576,075
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AFS Real Estate Management
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Производство 260 м² в Дуррес, Албания
Производство 260 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Склады расположены на улице Александра Гога в оси Спиталье - Порто-Романо. Недвижимость вклю…
$224,476
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Коммерческое помещение 42 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 42 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
Помещения расположены на краю улицы в музее Дуррес, расположенном на 0-м этаже жилого дома, …
$111,410
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AFS Real Estate Management
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Отель 1 264 м² в Дуррес, Албания
Отель 1 264 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 264 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный отель с 1 подземным этажом на берегу Адриатического моря, 18 номеров, вс…
$1,48 млн
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CACTUS | Real Estate
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Коммерческое помещение 1 257 м² в Манез, Албания
Коммерческое помещение 1 257 м²
Манез, Албания
Площадь 1 257 м²
Трехэтажное здание для продажи, расположенное на улице Лалези, в районе Раде.Здание имеет 91…
$820,913
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AFS Real Estate Management
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Отель 1 193 м² в Дуррес, Албания
Отель 1 193 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 31
Количество спален 31
Кол-во ванных комнат 30
Площадь 1 193 м²
Количество этажей 5
Отель расположен недалеко от главной дороги, в гору, а не у моря, в районе пляжа Дуррес неда…
$1,51 млн
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AFS Real Estate Management
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Коммерческое помещение в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение
Дуррес, Албания
Площадь 54 м²
Внутреннее пространство: 54 м², веранда: 34 м². Объект продаётся вместе с арендатором. Ар…
$181,612
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Lux Albania Home
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Коммерческое помещение 169 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 169 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 169 м²
Помещения расположены на первом этаже здания в районе стадиона, Дуррес на главной улице. Он …
$705,827
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AFS Real Estate Management
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Коммерческое помещение 71 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 71 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Помещения расположены на первом этаже здания, расположенного на главной дороге «Александр Го…
$104,161
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AFS Real Estate Management
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Типы недвижимости в Дурресе (область)

рестораны
отели
производственные здания
склады
Realting.com
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