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Виллы с террасой в Дурресе, Албания

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4 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Ishem, Албания
Вилла 5 комнат
Ishem, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла на первой линии в комплексе Lura 3 – ваша мечта о роскошной жизни у моря!…
$911,630
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Вилла 4 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 4 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 524 м²
Количество этажей 2
Продаётся роскошная вилла в новом районе Дурреса! Площадь постройки: 372 м² Площадь …
$865,914
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Century 21 Eon
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Вилла 8 комнат в Дуррес, Албания
Вилла 8 комнат
Дуррес, Албания
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 460 м²
Количество этажей 4
Вилла расположена в очень хорошем районе города Дуррес недалеко от Суда и очень близко к цен…
$666,483
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Вилла 6 комнат в Ishem, Албания
Вилла 6 комнат
Ishem, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с бассейном и видом на море в Сан-Пьетро-Резорт Расположенная в престижно…
$1,31 млн
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Параметры недвижимости в Дурресе, Албания

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