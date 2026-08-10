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Виллы с видом на горы в Дурресе, Албания

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Дуррес, Албания
Вилла 3 комнаты
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 417 м²
Количество этажей 4
🏡 Продается 4-этажная вилла в Шкаллнуре, Дуррес 📍 Тихое и стратегически выгодное местопол…
$565,040
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Агентство
REMIX REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Дурресе, Албания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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