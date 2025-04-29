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Дома с садом в Дурресе, Албания

виллы
50
1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Ishem, Албания
Вилла 5 комнат
Ishem, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла на первой линии в комплексе Lura 3 – ваша мечта о роскошной жизни у моря!…
$911,630
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Параметры недвижимости в Дурресе, Албания

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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