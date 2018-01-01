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NWS INVEST

Турция, Бизнес центр Nurol Tower, офис 3109. Стамбул/Шишли
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NWS INVEST
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2020
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
www.nwsinvest.com
Описание

Добро пожаловать в Турцию! NWS INVEST лицензированый брокер с опытной командой. Мы предлагаем услуги под ключ, индивидуальный подбор недвижимости, помощь в адаптации и послепродажное обслуживание. Наши юристы помогут с получением гражданства и ВНЖ. Стремимся к высокому уровню сервиса для каждого клиента!

NWS INVEST предлагает роскошные апартаменты и дома в самых эксклюзивных проектах Турции. Многолетний опыт работы на рынках недвижимости Анталии и Стамбула, довольные клиенты и счастливые обладатели турецких паспортов за плечами нашей опытной команды. Наша международная команда способна удовлетворить клиентов на беспрецедентном уровне. Наши консультанты не оставят камня на камне, чтобы найти Ваш идеальный вариант. Все наши брокеры владеют турецким языком, помогая на всех этапах нашим клиентам!

Услуги

Мы оказываем услуги под ключ, помогая на всех этап, включая Ваше проживание в Турции - наша команда всегда на связи и рада видеть Вас в наших офисах!

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1 иммиграционная программа 1 объект
Новостройки
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Жилой комплекс Tema Istanbul
Жилой комплекс Tema Istanbul
Мраморноморский регион, Турция
от € 454,429
198 м² 1 квартира
Сдача в: 2023
Застройщик: Artaş Holding
Приветствуем Вас в мире жилья будущего, в нашем уникальном ЖК - городе внутри города! Здесь у вас есть все возможности для комфортной и счастливой жизни. Насладитесь великолепной инфраструктурой вокруг проекта, включая собственный торговый центр, предназначенный для удовлетворения всех ваших потребностей. Величайший привилегия нашего проекта - более 65% территории, занимаемой ландшафтными зонами. Это слияние природы и города создает уникальную гармоничную атмосферу. Идите по внутренней линии инфраструктуры, наслаждаясь прогулками на протяжении целого километра! Центр нашего проекта напоминает олимпийскую деревню с 5 теннисными кортами, футбольным полем, баскетбольными площадками и трёх открытыми бассейнами. И зимой вы не останетесь без купания, ведь у нас есть крытый бассейн! Социальные объекты включают 5 игровых зон для детей, тренажерный зал, сауну и турецкую баню. Это место, где забота о здоровье и благополучии каждого жителя - приоритет. Три станции метро на границах проекта обеспечивают прямое соединение с аэропортом и центром города, районом Шишли, и Мармарай. Никогда ещё передвижение по городу не было таким простым и удобным. Проект сопровождается строительством частных университетов, международных школ, медицинских центров, государственных школ, культурных центров, библиотек и двух мечетей. Вокруг проекта также есть государственные и частные больницы. А всего в нескольких шагах от ЖК будущего будет располагаться одна из самых больших развлекательных площадок в Стамбуле, напоминающая Disney Land. В проекте 137 блоков, более 2200 квартир с разнообразными планировками от 1+1 до 4+1. Тапу уже готово и подходит для получения гражданства. Всего в 30 минутах от аэропорта Стамбула и с прямым доступом к шоссе TEM. Скоро откроются 3 станции метро. Это наше видение жизни в гармонии с природой и городом, с социумом и собственной личностью. Этот проект не просто место для жизни, это Ваш личный уголок, в котором жизнь процветает. Присоединяйтесь к нам, и пусть этот проект станет Вашим новым домом!
Жилой комплекс Отличная локация готовые квартиры в рассрочку
Жилой комплекс Отличная локация готовые квартиры в рассрочку
Стамбул, Турция
от € 204,493
55 м² 1 квартира
Сдача в: 2023
Агентство: NWS INVEST
  Квартиры в готовом блоке в рассрочку, можно заезжать! Отличная локация, рядом несколько крупных частных университетов, ТЦ, общественный транспорт и в 10 минутах на машине исторический центр Стамбула. Отлично для жизни и высокий спрос на аренду. (Студентам в долгосрочную или туристам в краткосрочную.) Оставьте заявку, наш менеджер бесплатно проконсультирует вас, встретит на машине и проведет тур. В нашей базе более 500 объектов в Стамбуле.
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О компании

Viya Legal- является  международной юридической компанией, основной деятельностью которой является в сферах гражданства, инвестиций, иммиграции, частного капитала  и недвижимости.

Наша компания, имеет 26-летний опыт работы а так же предоставляет услуги  премиум-класса. Во всех этапах процесса получения гражданства или покупки недвижемости наша компания предоставляет юридическое сопровождение.  Мы  закрыли более чем 600  работ по гражданству и успешно завершили 1800 работ по недвижемостям, что в себя включает отели, виллы,бизнес центры, земли, квартиры и дома. Всего за 3 месяца мы поможем вам получить Турецкое Гражданство.

Viya Legal активно предоставляет высококачественные услуги турецким и международным клиентам в области коммерческих судебных разбирательств, недвижимости и строительного права под брендом юридической фирмы Viya с 1996 года.

Наша юридическая идентификация способствует легкому и беспроблемному процессу организации документов и юридических деталей вашего заявления. Наши юристы специализируются в северной Глобальное гражданство, вид на жительство и программа гражданства Турции - они лучше всего помогут вам на каждом этапе подачи заявления.

Viya Legal - ведущая фирма в программе получения гражданства Турции по инвестициям с командой профессионалов, состоящей из опытных юристов, международных экспертов по продажам, высококлассных поставщиков услуг и наших бесчисленных партнеров по разработке решений.

Properties Sector
2 объекта

Мы — ведущая команда, специализирующаяся на рекламе и маркетинге недвижимости. Мы помогаем своим клиентам купить и продать недвижимость в Турции за короткий срок и с минимальными усилиями. Мы предоставляем все рекламные и маркетинговые услуги и показываем все объекты ареды и продажи на нашем сайте. Мы гордимся крепкими отношениями и маркетинговыми соглашениями с крупнейшими компаниями по недвижимости в Турции.  

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Buy Properties in Turkey - известная компания в Турции с опытом работы более 8 лет на рынке недвижимости, которая оказывает услуги во всех сегментах рынка недвижимости и сотрудничает с крупным застройщиком - Toprak Construction -  строительной компанией, которая начала свой бизнес в 1988 году. Благодаря многолетнему опыту работы в строительной отрасли в разных  регионах Турции, компания быстро завоевала отличную репутацию и сейчас является одним из самых крупных и хорошо известных застройщиков. Наша компания имеет обширную базу данных объектов недвижимости, охватывающую Средиземноморское побережье Турции. Для покупателей мы предложим надежные и выгодные варианты.

Наша цель – максимальное удовлетворение ожиданий клиентов результатами взаимного сотрудничества.

Alanya Eiendom
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«ALANYA EİENDOM» является официальным лицензированным агентством недвижимости и застройщиком, осуществляющим свою деятельность на территории Турции с 2003 года на основании лицензии N10440, выданной Торгово Промышленной Палатой г. Аланья. Компания имеет богатый профессиональный опыт работы и предлагает сервис высочайшего качества. 

Менеджеры по продаже являются профессионалами своего дела, имеют большой опыт работы и хорошее знание рынка недвижимости на побережье Средиземного моря. Наши сотрудники постоянно проходят обучение, мы посещаем выставки зарубежной недвижимости, представляя на них рынок недвижимости Турции.

За многолетний опыт работы компания имеет представительства в Украине, России, Казахстане, Азербайджане, Норвегии, Дании, Бельгии и Швеции; уверенно занимает лидирующие позиции и входит в число крупнейших агентств региона. Основным видом деятельности компании является продажа и аренда жилой и коммерческой недвижимости в Турции как первичного, так и вторичного рынка также строительство и инвестиционные направления.

Мы находимся рядом с клиентами с первого дня знакомства и сопровождаем на всех этапах нахождения в Турции. Предоставляем нашим клиентам бесплатные ознакомительные туры, в ходе которого предлагается недвижимость исходя из личных предпочтений клиента. Большой акцент мы делаем на постпродажный сервис. Список предлагаемых услуг не ограничивается только оформлением сделки и обстановки квартиры. Мы предоставляем помощь в решении всех вопросов, связанных с проживанием в Турции: ремонтные работы, заказ трансфера, клининговые услуги, аренда автомобиля, вызов врача, оформление ВНЖ, организация туров, сдача недвижимости в аренду и многое другое. Мы даем стопроцентную гарантию на предоставляемый сервис. Каждый клиент имеет доступ на персональный аккаут в режиме онлайн на сайте компании Alanya Eiendom. 

Обратившись в компанию Alanya Eiendom, процесс покупки недвижимости в Турции станет для Вас приятным времяпрепровождением, а все хлопоты мы возьмем на себя. 

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