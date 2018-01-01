Right Home real estate consultancy

Описание

Right Home — ведущая фирма, предоставляющая брокерские услуги и консультации по вопросам недвижимости.

Мы помогаем покупателям найти нужную недвижимость, а продавцам — клиентов.

Мы предлагаем элитные апартаменты, умные дома, со вкусом оформленные офисы, современные постройки, а также проводим консультации.

Наш головной офис находится в Стамбуле, в Турции.



Наше видение

Мы гордимся тем, что стали больше, чем просто агентством недвижимости. Мы строим долгосрочные отношения с нашими клиентами и предоставляем первоклассные услуги, максимально удовлетворяя ваши потребности.

Наша цель — заслужить ваше доверие и сделать для вас процесс покупки дома в Турции максимально комфортным.



Наша миссия

Клиенты Right Home — наш главный приоритет.

Мы делаем все, чтобы вы смогли найти свой идеальный дом! Наши менеджеры по работе с клиентами готовы помочь вам в решении любых вопросов.



Наша цель

Наша цель — предоставить вам комплексную поддержку в выборе турецкой недвижимости.

Мы стремимся, чтобы у каждого клиента остались лишь положительные впечатления от нашей работы.

Для нас успех измеряется не достижениями или наградами, а удовлетворенностью наших клиентов.