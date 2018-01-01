Right Home real estate consultancy
Right Home — ведущая фирма, предоставляющая брокерские услуги и консультации по вопросам недвижимости.
Мы помогаем покупателям найти нужную недвижимость, а продавцам — клиентов.
Мы предлагаем элитные апартаменты, умные дома, со вкусом оформленные офисы, современные постройки, а также проводим консультации.
Наш головной офис находится в Стамбуле, в Турции.
Наше видение
Мы гордимся тем, что стали больше, чем просто агентством недвижимости. Мы строим долгосрочные отношения с нашими клиентами и предоставляем первоклассные услуги, максимально удовлетворяя ваши потребности.
Наша цель — заслужить ваше доверие и сделать для вас процесс покупки дома в Турции максимально комфортным.
Наша миссия
Клиенты Right Home — наш главный приоритет.
Мы делаем все, чтобы вы смогли найти свой идеальный дом! Наши менеджеры по работе с клиентами готовы помочь вам в решении любых вопросов.
Наша цель
Наша цель — предоставить вам комплексную поддержку в выборе турецкой недвижимости.
Мы стремимся, чтобы у каждого клиента остались лишь положительные впечатления от нашей работы.
Для нас успех измеряется не достижениями или наградами, а удовлетворенностью наших клиентов.