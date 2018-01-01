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Right Home real estate consultancy

Турция, Şenlikköy Mahallesi, Yeşilköy Cd. Kat:2 17-1, 34153 Bakırköy/istanbul Şenlikköy Mah. Bakırköy İstanbul
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Right Home real estate consultancy
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2012
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
righthome.com.tr/en
Описание

Right Home — ведущая фирма, предоставляющая брокерские услуги и консультации по вопросам недвижимости.
Мы помогаем покупателям найти нужную недвижимость, а продавцам — клиентов.
Мы предлагаем элитные апартаменты, умные дома, со вкусом оформленные офисы, современные постройки, а также проводим консультации.
Наш головной офис находится в Стамбуле, в Турции.

Наше видение
Мы гордимся тем, что стали больше, чем просто агентством недвижимости. Мы строим долгосрочные отношения с нашими клиентами и предоставляем первоклассные услуги, максимально удовлетворяя ваши потребности.
Наша цель — заслужить ваше доверие и сделать для вас процесс покупки дома в Турции максимально комфортным.

Наша миссия
Клиенты Right Home — наш главный приоритет.
Мы делаем все, чтобы вы смогли найти свой идеальный дом! Наши менеджеры по работе с клиентами готовы помочь вам в решении любых вопросов.

Наша цель
Наша цель — предоставить вам комплексную поддержку в выборе турецкой недвижимости.
Мы стремимся, чтобы у каждого клиента остались лишь положительные впечатления от нашей работы.
Для нас успех измеряется не достижениями или наградами, а удовлетворенностью наших клиентов.

 

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