Address-Estate Cyprus
Турецкая Республика Северного Кипра, ZORBALAR SOKAK NO : 12/A KARAKOL , FAMAGUSTA , NORTH CYPRUS
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2014
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Italiano, Türkçe
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Описание
Наше агенство недвижимости имеет большой опыт в продаже-аренде недвижимости на территории Северного Кипра. Наши агенты с радостью помогут Вам в любом вопросе, помогут правильно, качественно, а самое главное добросовестно подобрать для Вас выгодное предложение. Наше агенство помогло многим людям и семьям найти подходящую для себя квартиру, виллу и т.п. Агенство Недвижимости Address-Estate всегда рады пойти к Вам на встречу!
Услуги
Продажа недвижимости, вилл, новостроек и вторичной недвижимости. Аренда квартир, вилл, пентхаусов и таунхаусов.
Квартиры
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