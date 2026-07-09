Veles Enterprises

Услуги

НЕДВИЖИМОСТЬ



Veles Property ltd - агентство недвижимости международного уровня, в котором работают настоящие профессионалы своего дела, входящие в Ассоциацию риелторов Северного Кипра.

Сотрудники обеспечивают предоставление широкого спектра услуг в рамках продажи, покупки и аренды жилой и нежилой недвижимости в стране. В компании тесно налажено сотрудничество с надежными и крупными строительными компаниями, работающими на Кипре. Также агентство предлагает недвижимость на ТРСК со вторичного рынка.

В нашем портфолио содержится множество объектов недвижимости, среди которых:

апартаменты с авторским решением;

элитные виллы;

бунгало у побережья моря;

уютные таунхаусы;

коммерческая недвижимость.

Ознакомиться с предлагаемыми объектами можно на сайтекомпании (есть 2 языковые версии сайта для удобства клиентов - русская и английская). Также так как мы работаем на международный рынок наши объявления размещаются на информационных платформах в разных странах мира, поэтому купить недвижимость на Кипре может каждый.

Обращаясь к нам Вы можете быть уверены, что специалисты стремятся максимально удовлетворить желания, найти объект, который будет полностью соответствовать Вашим представлениям об эстетике, комфорте и эргономичности и произвести сделку на понятных условиях. Покупка, продажа, заключение договора аренды и многое другое осуществляются прозрачно, официально регистрируются и потому Вам не придется переживать о том, куда вложены Ваши финансы. Помимо поиска недвижимости и сопровождения сделки мы предоставляем целый спектр других услуг, в числе которых перевод с/на любые языки мира документов и т.д. Поэтому мы готовы организовать обустройство на Северном Кипре даже “под ключ”.

Наше направление Северный Кипр недвижимость - это про надежность!



КОНСАЛТИНГ



Стоит обратится Veles Consulting не тратить драгоценные минуты своей жизни на мониторинг законодательства не знакомого государства. Опытные специалисты предоставят консультацию по вопросам, касающимся:

Получения разрешений на покупку недвижимости иностранцем. Менеджеры помогут не только разобраться с перечнем необходимых документов, но и с удовольствием будут сопровождать человека на всех этапах данного процесса. При необходимости мы также возьмем на себя подбор жилья или коммерческого помещения для ведения бизнеса;

Переоформления права собственности на недвижимость;

Подготовки договоров купли-продажи недвижимого имущества, депозитного соглашения, траста с местными жителями;

Заключения договоры аренды виллы и т.д.;

Ведения сделок купли-продажи домов, вилл, квартир, коммерческой недвижимости, автомобилей;

Регистрации договоров в Налоговой Службе, а также регистрации их в Земельном Кадастре. Только зарегистрированный в установленном законом порядке договор защитит права покупателя и убережет от перепродажи виллы или ресторана третьему лицу или же оформлении кредита под залог этой недвижимости;

Открытия компаний для иностранцев и граждан ТРСК. Этот пункт пользуется особой популярностью, ведь Северный Кипр - это про лояльную налоговую политику, защищенность собственности, конфиденциальность, отсутствие коррупционных схем, перспективную экономику и не только;

Открытия ассоциации, благотворительного фонда;

ВИЗЫ



Veles Visas призвана предоставлять помощь в открытии визы и скорейшем погружении в культуру другой страны. Подготовка документов - довольно хлопотное мероприятие, требующее ответственности и высокого уровня профессионализма. Полагаться на свои силы в решении этого вопроса без привлечения специалистов будет опрометчивым, ведь есть риск упустить что-то важное. Мы же готовы помочь Вам в исполнении любой мечты и оформить визу в любую страну. Хотите посетить невероятный остров Изола-Белла в Италии, покормить голубей на площади Сан-Марко в Венеции, прокатиться на ледниковом экспрессе или же покататься на слоне на берегу океана в Таиланде? Или может Вы мечтаете увидеть своими глазами как на рассвете взлетают в небо огромные воздушные шары в волшебной Каппадокии? Мы поможем исполнить Ваши мечты и не только оформить визу в страны Шенген, но и взять на себя оформление других разрешительных документов на въезд в страну.

Также с нами Вы можете не только насладиться невероятными путешествиями, но и реализовать себя. Veles Visas занимается оформлением студенческих виз и помогает молодым людям достичь высот в Канаде, Великобритании, Индии, Австралии и других странах мира. Разве это не чудесно, иметь возможность стать студентом Гарварда, Вестфальского университета имени Вильгельма, Римского университета Ла Сапиенца и других престижных учебных заведений мирового уровня? С нами виза для студентов - это легко и просто, без лишней бумажной волокиты и в максимально сжатые сроки. Наши сотрудники с удовольствием расскажут Вам обо всех особенностях получения визы в тот или иной уголок земного шара.

Работа с нами - залог Вашего спокойствия.



ТУРИЗМ



Средиземное море - колыбель для многих цивилизаций, его волны омывают берега 21 государства. Обаятельные средиземноморские города, разместившиеся на ласковом побережье моря, пользуются популярностью при выборе туристических направлений для активных путешествий или размеренного отдыха на пляже. Но одним из самых удачных направлений является туризм на Северный Кипр. Античные города и театры, живописные пейзажи, окутанные таинственностью легенды про рыцарей и замки крестоносцев, море и кафедральные соборы переплетаются на этом острове и завораживают каждого путешественника. Здесь каждый найдет для себя занятие по душе.

Северный Кипр - удивительное место, великолепие которого никого не оставляет равнодушным. Только здесь Вы можете с утра проснуться на изумрудном берегу в шикарном отеле, в обед поплавать с огромными морскими черепахами вдалеке от человеческих глаз, а на закате найти успокоение в молитвах у исполняющей желание иконы Андрея Первозванного. Северный Кипр - та страна, которую стоит посетить хотя бы раз в жизни. Мы с радостью поможем Вам прикоснуться к прекрасному и познакомиться поближе с удивительной Турецкой Республикой Северный Кипр.



ИММИГРАЦИЯ



Мы не просто помогаем собрать пакет документов для получения вида на жительство на Кипре или же обеспечиваем переезд клиента и его легализацию в стране в рамках релокации, мы оказываем комплексную поддержку. Это и поиск подходящего жилья для аренды или покупки, решение вопросов, связанных с медицинским обслуживанием, а также получением образования членами семьи разных возрастов, а если понадобиться, то и поможем купить мебель для новой виллы или офиса.

Также мы с понимаем относимся к тому, как важно для человека его время и каким ценным ресурсом в жизни оно является, поэтому процесс подачи заявок и получения одобрения проходит дистанционно. Для связи с менеджером и даже для подачи некоторых документов в разные инстанции Вам не надо будет оставлять свои дела. Во всех же других случаях - специалисты проведут Вас за руку в нужный кабинет и избавят Вас от бумажной волокиты и блужданий по коридорам.

Мы делаем больше, чем Вы от нас ожидаете!

Также наша команда поможет переехать бизнесу. Оказаться подготовленным к такому шагу просто невозможно, а “растягивать удовольствие” и переезжать долго может стать причиной понесения убытков бизнесом, сборы в спешке также могут повлечь много проблем. Документальное оформление релокации бизнеса - это и вовсе не просто, ведь необходимо разобраться во всех нюансах и тонкостях законодательства принимающей страны. Veles Immigration имеет драгоценный опыт и множество кейсов в своем арсенале для того, чтоб переезд бизнеса прошел гладко.



ПЕРЕВОДЫ



Перевод выполняется профессиональными переводчиками, имеющими необходимые знания в области той сферы знаний, в которой он требуется. Поскольку корректное использование терминологии крайне важно. Письменный перевод выполняется с/на разные языки мира, наиболее востребованными являются переводы на турецкий, русский, английский языки. Помимо такой услуги как нотариальный перевод, в некоторых случаях документы заверяются в посольстве Турции, а доверенности - судом.

Также Veles Translation проставляет апостиль на документах Турецкой Республики Северного Кипра и доверенностях граждан третьих стран, которые пребывают в стране.

В среднем на перевод документа требуется 2 дня, но если Вам перевод нужен раньше - мы готовы его выполнить в рамках услуги срочного перевода. Ведь мы стремимся максимально удовлетворить запросы клиента. Чтобы заказать перевод документа необходимо принести оригинал в офис компании или же отправить скан-копию документа онлайн. Дополнительно необходимо предоставить паспорта лиц, которые указаны в документах (это необходимо для сверки правильности написания фамилии и имени).

Среди услуг есть устный перевод. Тематика и сложность не имеют значения. Наши переводчики обладают необходимой квалификацией для того, чтобы помочь Вам организовать переговоры с иностранной компанией, спортивные мероприятия, пресс-конференции, а также предоставить услуги перевода в судах ТРСК.



Мы всегда рады помочь Вам и сделаем все, чтобы оказать консультативную поддержку людям, находящимся на территории страны и выполнить переводы для тех, кто хочет выехать за границу на учебу или работу, моряков или туристов.