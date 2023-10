New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey

Mahmutlar, Turcja

od €169,400

66–88 m² 2

Poddaj się: 2024

Royal Park - nowy kompleks mieszkaniowy położony w okolicy - Kargicak ( Turcja ) otoczony ogrodami, w bardzo malowniczym miejscu, ale jednocześnie niedaleko rozwiniętej infrastruktury. Kompleks charakteryzuje się jakością konstrukcji, dobrą wodoodpornością, cechami gatunkowymi. Nowoczesny projekt jest zwięźle wpisany we wspólny krajobraz. Znajduje się obok Lumos Deluxe Resort w Kargicak. Najnowocześniejsze i wysokiej jakości materiały zostaną wykorzystane do dekoracji mieszkań. Mieszkania do wynajęcia: Cena mieszkań obejmuje: czystą dekorację i wbudowane meble do ciała w kuchni i łazienkach. Okna i drzwi przesuwne z ramą aluminiową, podłogi ceramiczne, systemy oświetlenia LED i lampy punktowe na sufitach, stalowe drzwi wejściowe, meble w łazienkach, umywalka, toaleta podwieszana, prysznic, podgrzewacz wody, internet i telewizja kablowa. Wysokość sufitu 2,95 metra. Infrastruktura: Kompleks obejmie: otwarte baseny dla dorosłych i dzieci, altany do relaksu i miejsce do grillowania, salę fitness, prysznice i szatnie, gabinety masażu, Internet w całym obszarze projektu, plac zabaw dla dzieci, otwarte parkingi, generator, całodobowy nadzór wideo. W kompleksie mieszkaniowym na sprzedaż mieszkania o układzie 1 + 1, 2 + 1, 2 + 1 i 3 + 1 dupleks w różnych kategoriach cenowych.