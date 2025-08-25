  1. Realting.com
  4. Mieszkanie w nowym budynku Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya

Mieszkanie w nowym budynku Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya

Muratpasa, Turcja
od
$314,320
;
50
ID: 27774
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Muratpasa
  • Miasto
    Antalya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    10

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Ekskluzywne Życie w Antalyi – Luksusowe Apartamenty w Projekcie Luviya

Luksusowe apartamenty znajdują się w dzielnicy Topçular w Muratpaşa. Dzięki bliskości do Bulwaru Termesos, okolica oferuje łatwe możliwości transportowe i jest atrakcyjnym miejscem dla osób, które chcą inwestować lub mieszkać tu przez długi czas.

Apartamenty na sprzedaż w Antalyi znajdują się w pobliżu codziennych udogodnień, takich jak sklepy, centra handlowe, szpitale, banki, 50 m od przystanku tramwajowego, 2,8 km od centrów handlowych Ikea i Agora, 4,4 km od Mall of Antalya i Deepo Shopping Malls, 5,5 km od plaży Mermerli, 5.8 km od Mark Antalya i centrum miasta, 8 km od międzynarodowego lotniska w Antalyi, 11 km od plaż Konyaaltı i Lara, 13 km od dworca autobusowego w Antalyi.

Projekt Luviya został zbudowany na działce o powierzchni 65 000 m² z całkowitą powierzchnią zabudowy wynoszącą 390.000 m². Projekt obejmuje 730 apartamentów, 104 apartamenty w standardzie premium, centrum handlowe z 175 sklepami, 21 sklepów przyulicznych, 35 biur, 1 restaurację, windy, parkingi wewnętrzne i zewnętrzne, stacje ładowania samochodów elektrycznych, saunę, usługę konserwacyjną, całodobową ochronę, siłownię, plac zabaw dla dzieci, zagospodarowane tereny zielone oraz baseny wewnętrzne i zewnętrzne.

W projekcie znajdują się apartamenty z 1, 2, 3 i 4 sypialniami o wysokich sufitach, wyposażone w urządzenia kuchenne w zabudowie, klimatyzatory sufitowe, kocioł gazowy, komórki, garderobę, drzwi stalowe, oświetlenie punktowe i LED, domofon.


AYT-04507

Lokalizacja na mapie

Muratpasa, Turcja
Transport

