Payallar, Turcja

od €95,000

57–104 m² 2

Poddaj się: 2025

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! CML SILVER PAYALLAR to nowy kompleks mieszkaniowy w dzielnicy Payallar od dewelopera EREL İNŞAAT. Region Payallar rozciąga się od morza do gór przez około 6 km. Znajduje się 14 km od centrum Alanyi. Po zachodniej stronie Payallar, lasy iglaste i obszar Turkler, od wschodu - turystyczny i bardzo nowoczesny obszar Konakly. Infrastruktura: - odkryty basen; - centrum fitness; - sauna; - SPA; - Plac zabaw. Mieszkania do wynajęcia: - Laminat; - Sufit zawieszenia; - stalowe drzwi; - Kabina prysznicowa; - Sanuzel; - Alarm. Lokalizacja: - 30 km do centrum Alanyi; - 95 km do lotniska w Antalyi; - 200 m od morza. w odległości spaceru znajdują się przystanki transportu publicznego, supermarkety, restauracje, apteki. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!