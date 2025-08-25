  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Muratpasa
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya

Muratpasa, Turcja
od
$412,030
;
31
Zostawić wniosek
ID: 27882
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Muratpasa
  • Miasto
    Antalya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty z Widokiem na Morze i Góry w Kompleksie w Kargicak Alanya

Kargıcak to szybko rozwijająca się przestrzeń do życia w Alanyi, Antalyi. Dzięki swojej atmosferze społecznej i opcjom rozrywkowym, Kargıcak jest komfortową i wysokiej jakości dzielnicą. Rosnąca liczba renomowanych sklepów i supermarketów w Kargıcak zwiększa jego tempo rozwoju.

Apartamenty na sprzedaż w Alanyi w Turcji znajdują się 2,8 km od plaży, 3,4 km od centrum Kargicak, 5,2 km od centrum Mahmutlar, 12 km od centrum handlowego Alanyum, 14,2 km od zamku w Alanyi, 14 km od centrum Alanyi i 25 km od lotniska Gazipasa .

Kompleks zbudowany jest na powierzchni 15 000 m² i obejmuje liczne udogodnienia, takie jak boisko do koszykówki, kort tenisowy, kryty i odkryty basen, centrum fitness, łaźnia turecka, sauna, sala gier i parkingi wewnętrzne i zewnętrzne.

Apartamenty charakteryzują się wysokimi sufitami, eleganckim wystrojem i wysokiej jakości materiałami. Wyposażone są w izolację akustyczną i termiczną, system inteligentnego domu, opcjonalny system ogrzewania podłogowego, infrastrukturę LED na suficie oraz ukryte klimatyzatory. Część ściany z telewizorem pokryta jest marmurem.


AYT-03885

Lokalizacja na mapie

Muratpasa, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Avcilar, Turcja
od
$780,948
Dzielnica mieszkaniowa Bargain Priced Alanya Apartments in excellent location
Mahmutlar, Turcja
od
$144,143
Apartamentowiec PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Sisli, Turcja
od
$453,000
Apartamentowiec The One Güneşli project
Bagcilar, Turcja
Cena na żądanie
Zespół mieszkaniowy Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Bodrum, Turcja
od
$1,84M
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Muratpasa, Turcja
od
$412,030
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Rezydencja Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Rezydencja Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Rezydencja Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Rezydencja Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Rezydencja Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Konak, Turcja
od
$303,000
Rok realizacji 2024
Powierzchnia 83–337 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Projekt znajduje się w centralnej części miasta, 720 metrów od morza, ten magiczny projekt znajduje się w samym sercu dzielnicy Alsancak, w pobliżu węzła komunikacyjnego, obok jednego z największych prywatnych szpitali w Izmirze - Medicana.   LOKALIZACJA Ege University .............…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
83.0
332,000
Mieszkanie 2 pokoi
164.0
610
Mieszkanie 3 pokoi
214.0 – 337.0
850,000 – 1,33M
Mieszkanie 4 pokoi
280.0
1,35M
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment in a luxury complex.
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment in a luxury complex.
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment in a luxury complex.
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment in a luxury complex.
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment in a luxury complex.
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment in a luxury complex.
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment in a luxury complex.
Uskudar, Turcja
od
$359,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami w zakresie dostępności i cen mieszkań.Nasz projekt znajduje się w azjatyckiej części Istanbul Uskudar - Acibadem, który jest jednym z najbardziej ruchliwych i najbardziej popularnych obszarów Istanbul.Nasz projekt oferuje łatwy dostęp do transportu p…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Mahmutlar, Turcja
od
$155,888
Dlaczego warto tu kupić nieruchomość? - Luksusowa jakość, przemyślana w najdrobniejszych szczegółach w przystępnej cenie; - Oszałamiające panoramiczne widoki na Morze Śródziemne i góry; - Duża powierzchnia 26 000 m2; - Infrastruktura pięciogwiazdkowego hotelu w twoim domu; - Projekt nie ma s…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje