  4. Mieszkanie w nowym budynku Eleganckie Mieszkania 250 m od Morza w Alanyi Antalya

od
$223,673
25
ID: 27736
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Muratpasa
  • Miasto
    Antalya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    6

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Stylowe Mieszkania na Sprzedaż w Alanyi Mahmutlar, 250 m od Plaży

Mahmutlar to dzielnica położona we wschodniej części Alanyi, która dynamicznie się rozwija z każdym rokiem. Przyciąga uwagę zarówno lokalnych, jak i zagranicznych turystów dzięki czystej plaży, długim ścieżkom spacerowym, restauracjom, centrom handlowym i tętniącym życiem ulicom. Region ten, chętnie wybierany również przez inwestorów nieruchomości, oferuje komfortowe warunki do życia zarówno latem, jak i zimą.

Mieszkania na sprzedaż w Alanyi, Antalya, znajdują się 270 m od plaży, 350 m od marketu, apteki, ośrodka zdrowia, placówek oświatowych, 13 km od centrum Alanyi oraz 25 km od lotniska Gazipaşa.

Projekt zlokalizowany na działce o powierzchni 976 m² składa się z jednego bloku i łącznie 28 mieszkań. W kompleksie znajdują się: kryty i odkryty basen, sauna, centrum fitness, pokój rozrywki oraz strefa grillowa.

W projekcie, w którym priorytetem jest komfort, znajdują się m.in.: blaty kuchenne z granitu, zmywalne farby ścienne, okna PVC, system izolacji cieplnej i akustycznej ścian, a także szafki kuchenne z MDF.


AYT-04524

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Opieka zdrowotna

