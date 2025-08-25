Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya

  1. Realting.com
Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya

Muratpasa, Turcja
od
$335,510
;
38
ID: 27642
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Muratpasa
  • Miasto
    Antalya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    10

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty z Widokiem na Morze i Basen w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya

Demirtaş, gdzie znajdują się te luksusowe apartamenty, to dynamicznie rozwijająca się dzielnica Alanyi, znana z pięknych plaż, terenów spacerowych oraz rozwiniętej infrastruktury społecznej. Demirtaş wyróżnia się wysokiej jakości projektami nieruchomości i bliskością lotniska, co czyni tę lokalizację atrakcyjną zarówno dla lokalnych, jak i zagranicznych nabywców.

Apartamenty na sprzedaż w Alanyi są położone 3,2 km od plaży, 6 km od kanionu Sapadere, 8 km od centrum Mahmutlar, 17,5 km od lotniska Gazipaşa-Alanya, 18 km od Szpitala Badawczo-Szkoleniowego w Alanyi oraz 21 km od centrum miasta Alanya.

Projekt zlokalizowany jest na działce o powierzchni 20 500 m² i składa się z 3 bloków. W kompleksie dostępne są liczne udogodnienia, m.in.: baseny kryte i odkryte, aquapark, brodzik dla dzieci, strefy grillowe, zewnętrzne siłownie, bilard nożny, amfiteatr, ogród zimowy, jacuzzi, place zabaw, boisko do siatkówki plażowej, boisko piłkarskie, boisko do koszykówki, kort tenisowy, mini golf, strefy relaksu, ścieżki spacerowe i rowerowe, stacja ładowania, ogród botaniczny, bar przy basenie, parking, gigantyczne szachy, altany, lobby z recepcją, sala zabaw dla dzieci, siłownia, sala kinowa, tenis stołowy, pokój masażu, łaźnia turecka, sauna, sauna parowa, sauna rosyjska, market, pralnia, wypożyczalnia samochodów, transfer na plażę oraz usługi sprzątające.

Apartamenty będą oddawane z wykończoną podłogą, oświetleniem, zabudową łazienkową i kuchenną, a także balustradami przy schodach i balkonach. Dodatkowo zostanie wykonana pełna infrastruktura elektryczna, grzewcza i wodna.


AYT-04637

Muratpasa, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Muratpasa, Turcja
od
$335,510
