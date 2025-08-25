  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty przy Plaży na Sprzedaż w Mahmutlar Alanya

Muratpasa, Turcja
od
$370,827
;
28
ID: 27714
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Muratpasa
  • Miasto
    Antalya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie Przy Plaży w Mahmutlar, Alanya

Mahmutlar, znany jako wakacyjna dzielnica Alanyi, w ostatnich latach dynamicznie się rozwija i modernizuje. Dzięki wysokiej jakości usługom stał się pierwszym wyborem zarówno dla obcokrajowców, jak i mieszkańców Turcji. Region ten wyróżnia się bezpieczeństwem i dbałością o detale, a także tętniącymi życiem ulicami, dobrym oświetleniem oraz licznymi kawiarniami i restauracjami znanych marek.

Apartamenty na sprzedaż w Alanyi (Antalya) stanowią doskonałą okazję inwestycyjną dzięki lokalizacji tuż przy plaży. Oprócz bliskości do codziennych i społecznych udogodnień, kompleks znajduje się 450 m od centrum handlowego, 7,8 km od szpitala, 12 km od centrum Alanyi i 27 km od lotniska Gazipaşa.

Inwestycja składa się z dwóch bloków obejmujących łącznie 109 apartamentów. Do dyspozycji mieszkańców są: kryty i odkryty basen, plac zabaw dla dzieci, siłownia, łaźnia turecka, sauna, monitoring, generator prądu, centralny system satelitarny, parking, strefa grillowa oraz całodobowa ochrona.

Apartamenty oferowane są w różnych układach pomieszczeń. Na wyposażeniu znajdują się: podłogi z ceramiki I klasy, blaty kuchenne z granitu, meble kuchenne z MDF, kabina prysznicowa oraz przepływowy podgrzewacz wody.


AYT-04546

Lokalizacja na mapie

Muratpasa, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
