  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Muratpasa
  4. Mieszkanie w nowym budynku Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya

Mieszkanie w nowym budynku Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya

Muratpasa, Turcja
od
$422,625
;
50
Zostawić wniosek
ID: 27776
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Muratpasa
  • Miasto
    Antalya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    10

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Ekskluzywne Życie w Antalyi – Luksusowe Apartamenty w Projekcie Luviya

Luksusowe apartamenty znajdują się w dzielnicy Topçular w Muratpaşa. Dzięki bliskości do Bulwaru Termesos, okolica oferuje łatwe możliwości transportowe i jest atrakcyjnym miejscem dla osób, które chcą inwestować lub mieszkać tu przez długi czas.

Apartamenty na sprzedaż w Antalyi znajdują się w pobliżu codziennych udogodnień, takich jak sklepy, centra handlowe, szpitale, banki, 50 m od przystanku tramwajowego, 2,8 km od centrów handlowych Ikea i Agora, 4,4 km od Mall of Antalya i Deepo Shopping Malls, 5,5 km od plaży Mermerli, 5.8 km od Mark Antalya i centrum miasta, 8 km od międzynarodowego lotniska w Antalyi, 11 km od plaż Konyaaltı i Lara, 13 km od dworca autobusowego w Antalyi.

Projekt Luviya został zbudowany na działce o powierzchni 65 000 m² z całkowitą powierzchnią zabudowy wynoszącą 390.000 m². Projekt obejmuje 730 apartamentów, 104 apartamenty w standardzie premium, centrum handlowe z 175 sklepami, 21 sklepów przyulicznych, 35 biur, 1 restaurację, windy, parkingi wewnętrzne i zewnętrzne, stacje ładowania samochodów elektrycznych, saunę, usługę konserwacyjną, całodobową ochronę, siłownię, plac zabaw dla dzieci, zagospodarowane tereny zielone oraz baseny wewnętrzne i zewnętrzne.

W projekcie znajdują się apartamenty z 1, 2, 3 i 4 sypialniami o wysokich sufitach, wyposażone w urządzenia kuchenne w zabudowie, klimatyzatory sufitowe, kocioł gazowy, komórki, garderobę, drzwi stalowe, oświetlenie punktowe i LED, domofon.


AYT-04507

Lokalizacja na mapie

Muratpasa, Turcja
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Alanya, Turcja
od
$337,950
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
2 Sisli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turcja
od
$715,289
Zespół mieszkaniowy Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turcja
od
$279,659
Dzielnica mieszkaniowa Comfortable 2+1 apartment with sea view in Avsallar
Alanya, Turcja
od
$180,446
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$818,378
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya
Muratpasa, Turcja
od
$422,625
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Fully furnished 2+1 resale apartment in Mahmutlar by the sea
Dzielnica mieszkaniowa Fully furnished 2+1 resale apartment in Mahmutlar by the sea
Dzielnica mieszkaniowa Fully furnished 2+1 resale apartment in Mahmutlar by the sea
Dzielnica mieszkaniowa Fully furnished 2+1 resale apartment in Mahmutlar by the sea
Dzielnica mieszkaniowa Fully furnished 2+1 resale apartment in Mahmutlar by the sea
Mahmutlar, Turcja
od
$169,769
W pełni umeblowane mieszkanie odsprzedażowe 2 + 1 na piętrze wejściowym BEZPOŚREDNIE nad morzem! Ponadto sklepy, bazary i restauracje znajdują się zaledwie kilka kroków od apartamentu!  Zapraszający kompleks położony jest tuż przy pięknym niebieskim Morzu Śródziemnym w popularnej dzielnicy M…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Type B_81
Zespół mieszkaniowy Type B_81
Zespół mieszkaniowy Type B_81
Zespół mieszkaniowy Type B_81
Zespół mieszkaniowy Type B_81
Sariyer, Turcja
od
$233,382
Rok realizacji 2021
Strona europejska - beylikduzu Projekt ten znajduje się na jednej z najważniejszych autostrad w Stambule w ogóle ( E 5, a jednocześnie w pobliżu autobusu metra ). Projekt zbudowany jest na powierzchni 36 581 m2 z 2 blokami i 565 jednostkami. Tym, co wyróżnia projekt, jest to, że ma widok na…
Deweloper
Majd International Company
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Topkapi Residence
Zespół mieszkaniowy Topkapi Residence
Zespół mieszkaniowy Topkapi Residence
Zespół mieszkaniowy Topkapi Residence
Zespół mieszkaniowy Topkapi Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Topkapi Residence
Zespół mieszkaniowy Topkapi Residence
Zeytinburnu, Turcja
od
$439,461
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 15
Agencja
EOS Turkey Property
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje