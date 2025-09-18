Usługi

Obywatelstwo tureckie

Firma Binaa oferuje szczególne możliwości inwestycyjne warte 250.000 dolarów, aby uzyskać obywatelstwo tureckie i zakończyć wszystkie niezbędne procedury prawne.

Marketing nieruchomości w Turcji

Dowiedz się o usług marketingowych nieruchomości i wykorzystać najważniejsze możliwości inwestycyjne w Turcji tylko za pośrednictwem Binaa Investment.

Usługi prawne i posprzedażne

Nasze biuro zapewnia niezbędne usługi i porady prawne i odpowiada na wszystkie pytania prawne dotyczące zakupu nieruchomości w Turcji.

Przeniesienie

Binaa pokryje koszty relokacji poprzez swoje usługi logistyczne witing pierwszych 48 Godziny zakupu nowej nieruchomości od Binaa.