  2. Konsultant imigracyjny
Binaa Investment

Turcja, Marmara Region
Company type
Konsultant imigracyjny
Na platformie
3 lata 6 miesięcy
Języki komunikacji
English
Strona internetowa
www.binaainvestment.com/
O firmie

Binaa Investment jest wyspecjalizowaną firmą zajmującą się doradztwem w zakresie nieruchomości i inżynierii w Stambule, świadczącą usługi prawno-doradcze specjalizujące się w tureckim sektorze nieruchomości. Rozpoczęliśmy w 2015 z małym zespołem i mniej niż 10 projektów, teraz zarządzamy ponad 1000 nieruchomości i świadczy usługi z ponad 60 narodowości na całym świecie. Dzięki wyróżniającym się usługom firma Binaa Investment odniosła duże sukcesy, przede wszystkim tworząc satysfakcję i akceptację wśród swoich klientów.

Usługi

Obywatelstwo tureckie

Firma Binaa oferuje szczególne możliwości inwestycyjne warte 250.000 dolarów, aby uzyskać obywatelstwo tureckie i zakończyć wszystkie niezbędne procedury prawne.

Marketing nieruchomości w Turcji

Dowiedz się o usług marketingowych nieruchomości i wykorzystać najważniejsze możliwości inwestycyjne w Turcji tylko za pośrednictwem Binaa Investment.

Usługi prawne i posprzedażne

Nasze biuro zapewnia niezbędne usługi i porady prawne i odpowiada na wszystkie pytania prawne dotyczące zakupu nieruchomości w Turcji.

Przeniesienie

Binaa pokryje koszty relokacji poprzez swoje usługi logistyczne witing pierwszych 48 Godziny zakupu nowej nieruchomości od Binaa.

Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 23:40
(UTC+3:00, Europe/Istanbul)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
Programy imigracyjne
Turkish Citizenship by Investment
Obywatelstwo
Turcja Turcja
Turkish Citizenship by Investment
Termin odbioru: od 3 miesięcy
od
$400,000
Binaa Investment: Uzyskanie obywatelstwa tureckiego przez inwestycje odbywa się w ramach szeregu warunków i procedur, odnoszących się do poprawek do ustawy o naturalizacji 2022, ratyfikowanych przez tureckiego prezydenta Recepa Erdogana na początku tego roku.W tym artykule Binaa Investment, przeglądamy sposoby uzyskania obywatelstwa tureckiego przez inwestycje. Obywatelstwo można uzyskać kupując nieruchomość, inwestując w środki trwałe, składając depozyt bankowy lub zatrudniając Turków. Przedsta
Konsultant imigracyjny
Binaa Investment
Nasi agenci w Turcja
Navar Ghadri
Navar Ghadri
