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Turkish Citizenship by Investment

Turcja Turcja
Termin odbioru: od 3 miesięcy
Koszty: od
$400,000
;
Turkish Citizenship by Investment
Obywatelstwo
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Informacje o programie imigracyjnym

Binaa Investment: Uzyskanie obywatelstwa tureckiego przez inwestycje odbywa się w ramach szeregu warunków i procedur, odnoszących się do poprawek do ustawy o naturalizacji 2022, ratyfikowanych przez tureckiego prezydenta Recepa Erdogana na początku tego roku.

W tym artykule Binaa Investment, przeglądamy sposoby uzyskania obywatelstwa tureckiego przez inwestycje. Obywatelstwo można uzyskać kupując nieruchomość, inwestując w środki trwałe, składając depozyt bankowy lub zatrudniając Turków. Przedstawiamy również wszystkie procedury i warunki uzyskania obywatelstwa poprzez inwestycje w nieruchomości w świetle ostatnich poprawek.

SPIS TREŚCI:

  • Zalety obywatelstwa tureckiego
  • Obywatelstwo tureckie przez inwestycje
    • 1 - obywatelstwo tureckie poprzez inwestycje w nieruchomości
    • 2 - obywatelstwo tureckie poprzez złożenie depozytu bankowego
    • 3- Obywatelstwo tureckie poprzez inwestycje w środki trwałe
    • 4- obywatelstwo tureckie poprzez zatrudnianie Turków
  • Dokumenty wymagane do naturalizacji w Turcji 2022
  • Procedury obywatelstwa tureckiego

ZALECENIA OBYWATELSKIEGO OBYWATELSTWA TURKICH

  • Posiadacz obywatelstwa tureckiego ma prawo do stałego pobytu na terytorium tureckim bez potrzeby odnawiania dokumentu pobytowego lub uzyskania wizy wjazdowej.
  • Korzyści z usług publicznych świadczonych obywatelom w dziedzinie opieki zdrowotnej, edukacji i innych, oprócz wsparcia ze strony rządu.
  • Uzyskanie tureckiego paszportu, który zajmuje 50. miejsce na liście najpotężniejszych paszportów na świecie, daje prawo do zachowania obywatelstwa pochodzenia, poza tym ma ważność 10 lat z łatwym odnowieniem.

TURKICH OBYWATELI PRZEZ INWESTYCJE

Zagraniczni inwestorzy mogą uzyskać obywatelstwo tureckie w następujący sposób:

1 - obywatelstwo tureckie poprzez inwestycje w nieruchomości

Kup jedną lub więcej nieruchomości za co najmniej 250 tysięcy dolarów amerykańskich i rozpocząć procedury uzyskania obywatelstwa dla Ciebie i Twojej rodziny, pod warunkiem, że nieruchomość pozostaje w Twoim posiadaniu przez trzy lata; w tym okresie, można skorzystać, wynajmując ją.

2 - obywatelstwo tureckie poprzez złożenie depozytu bankowego

Można uzyskać obywatelstwo poprzez złożenie depozytu bankowego lub zakup obligacji rządowych.

Deponując $500,000 w tureckim banku na 3 lata lub kupując obligacje rządowe o tej samej wartości. Zauważ, że powinieneś trzymać go w posiadaniu przez trzy lata.

- obywatelstwo tureckie poprzez stałe inwestycje

Inwestycja w środki trwałe w wysokości 500 000 dolarów kwalifikuje cię do uzyskania obywatelstwa tureckiego. Ten rodzaj inwestycji podlega nadzorowi Ministerstwa Przemysłu i Technologii.

4- obywatelstwo tureckie poprzez zatrudnianie Turków

Zagraniczni inwestorzy, którzy założyli firmę na terytorium Turcji, mogą uzyskać obywatelstwo po zatrudnieniu co najmniej 50 obywateli Turcji. Procedury są przeprowadzane pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Korzyści
Termin odbioru
Termin odbioru
od 3 miesięcy
Koszty
Koszty
od
$400,000
Dodatkowy dochód
Dodatkowy dochód
Tak
Wjazd bez wiz
Wjazd bez wiz
Czas trwania
Czas trwania
3 miesięcy
Wjazd bez wiz
Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Kosowo, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia, Ukraina, Argentyna, Belize, Boliwia, Brazylia, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Ekwador, Salwador, Honduras, Meksyk, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Urugwaj, Wenezuela, Azerbejdżan, Kambodża, Indonezja, Iran, Japonia, Jordania, Kazachstan, Kirgistan, Liban, Malezja, Malediwy, Nepal, Oman, Pakistan, Filipiny, Katar, Singapur, Korea Południowa, Sri Lanka, Tajlandia, Uzbekistan, Botswana, Kenia, Madagaskar, Mauretania, Mauritius, Maroko, Seszele, Senegal, Barbados, Bahamy, Jamajka, Trynidad i Tobago, Tajwan
Licencja firmy doradczej: 1750709781
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Turkish Citizenship by Investment
Turcja Turcja
od
$400,000
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