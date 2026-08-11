Turkish Citizenship by Investment

Binaa Investment: Uzyskanie obywatelstwa tureckiego przez inwestycje odbywa się w ramach szeregu warunków i procedur, odnoszących się do poprawek do ustawy o naturalizacji 2022, ratyfikowanych przez tureckiego prezydenta Recepa Erdogana na początku tego roku.
W tym artykule Binaa Investment, przeglądamy sposoby uzyskania obywatelstwa tureckiego przez inwestycje. Obywatelstwo można uzyskać kupując nieruchomość, inwestując w środki trwałe, składając depozyt bankowy lub zatrudniając Turków. Przedstawiamy również wszystkie procedury i warunki uzyskania obywatelstwa poprzez inwestycje w nieruchomości w świetle ostatnich poprawek.
SPIS TREŚCI:
ZALECENIA OBYWATELSKIEGO OBYWATELSTWA TURKICH
TURKICH OBYWATELI PRZEZ INWESTYCJE
Zagraniczni inwestorzy mogą uzyskać obywatelstwo tureckie w następujący sposób:
1 - obywatelstwo tureckie poprzez inwestycje w nieruchomości
Kup jedną lub więcej nieruchomości za co najmniej 250 tysięcy dolarów amerykańskich i rozpocząć procedury uzyskania obywatelstwa dla Ciebie i Twojej rodziny, pod warunkiem, że nieruchomość pozostaje w Twoim posiadaniu przez trzy lata; w tym okresie, można skorzystać, wynajmując ją.
2 - obywatelstwo tureckie poprzez złożenie depozytu bankowego
Można uzyskać obywatelstwo poprzez złożenie depozytu bankowego lub zakup obligacji rządowych.
Deponując $500,000 w tureckim banku na 3 lata lub kupując obligacje rządowe o tej samej wartości. Zauważ, że powinieneś trzymać go w posiadaniu przez trzy lata.
- obywatelstwo tureckie poprzez stałe inwestycje
Inwestycja w środki trwałe w wysokości 500 000 dolarów kwalifikuje cię do uzyskania obywatelstwa tureckiego. Ten rodzaj inwestycji podlega nadzorowi Ministerstwa Przemysłu i Technologii.
4- obywatelstwo tureckie poprzez zatrudnianie Turków
Zagraniczni inwestorzy, którzy założyli firmę na terytorium Turcji, mogą uzyskać obywatelstwo po zatrudnieniu co najmniej 50 obywateli Turcji. Procedury są przeprowadzane pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.