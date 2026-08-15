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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ankara, Turcja

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Kalecik
91
Cankaya
65
Golbasi
19
Etimesgut
14
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228 obiektów total found
Bliźniak 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty z 1–3 Sypialni i Krytym Parkingiem w Ankarze, Çankaya Ankara, jako stolica Turcj…
$198,959
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Mieszkanie 3 pokoi w Mamak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mamak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Mieszkania na Sprzedaż w Dobrze Zaprojektowanym Kompleksie w Ankarze, Mamak Mamak, jedna z d…
$83,710
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Mieszkanie 3 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty z 1–3 Sypialni i Krytym Parkingiem w Ankarze, Çankaya Ankara, jako stolica Turcj…
$120,301
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Mieszkanie 2 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty z 1–3 Sypialni i Krytym Parkingiem w Ankarze, Çankaya Ankara, jako stolica Turcj…
$103,528
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Mieszkanie 1 pokój w Mamak, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Mamak, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Mieszkania na Sprzedaż w Dobrze Zaprojektowanym Kompleksie w Ankarze, Mamak Mamak, jedna z d…
$42,188
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Mieszkanie 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Dobrze Wyposażonym Kompleksie w Çankaya w Ankarze Apartamenty znaj…
$488,143
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Dobrze Wyposażonym Kompleksie w Çankaya w Ankarze Apartamenty znaj…
$237,852
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Mieszkanie 2 pokoi w Mamak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mamak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Mieszkania na Sprzedaż w Dobrze Zaprojektowanym Kompleksie w Ankarze, Mamak Mamak, jedna z d…
$62,927
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Mieszkanie 2 pokoi w Golbasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Golbasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 4
Zupełnie Nowe Apartamenty w Pobliżu Jeziora w Ankarze Gölbaşı Zupełnie nowe apartamenty zlok…
$86,755
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Mieszkanie 3 pokoi w Pursaklar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Pursaklar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 15
Apartamenty na Sprzedaż przy Ulicy Protokol w Pursaklar, Ankara Ankara jest stolicą i drugim…
$104,493
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Mieszkanie 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 5/6
Luksusowe Apartamenty z 3 Sypialniami i Widokiem na Las w Ankarze Stolica Turcji, Ankara, j…
$240,602
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Bliźniak 3 pokoi w Cankaya, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Tarasami w Dikmen Öveçler Ankara to jedno z najbardziej rozwiniętych i przyjaz…
$184,607
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Mieszkanie 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 22
Nowo Wybudowane Apartamenty z Widokiem na Dolinę w Ankara Çankaya Te apartamenty z widokiem …
$314,633
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Mieszkanie 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Apartamenty w Zamkniętym Kompleksie z Bogatym Zapleczem Rekreacyjnym w Ankarze Kompleks znaj…
$345,865
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Willa 8 pokojów w Golbasi, Turcja
Willa 8 pokojów
Golbasi, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 680 m²
Liczba kondygnacji 3
Ekskluzywne Willi w Prestiżowej Lokalizacji w Strzeżonym Kompleksie w İncek, Ankara Gölbaşı …
$1,89M
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Mieszkanie 5 pokojów w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Piętro 17/40
Apartamenty z Widokiem na Dolinę w Projekcie Ekologicznym w Çankaya Ankara Ten przyjazny dla…
$573,742
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Mieszkanie 5 pokojów w Mamak, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Mamak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 37
Gotowe Mieszkania z Widokiem na Miasto w Ankarze Mieszkania znajdują się w popularnej okolic…
$269,520
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Willa 7 pokojów w Golbasi, Turcja
Willa 7 pokojów
Golbasi, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 430 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Widokiem na Jezioro i Oddzielnymi Ogrodami w Gölbaşı, Ankara Wille znajdują się w ro…
$1,15M
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Bliźniak 6 pokojów w Cankaya, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 244 m²
Piętro 38/40
Apartamenty z Widokiem na Dolinę w Projekcie Ekologicznym w Çankaya Ankara Ten przyjazny dla…
$859,456
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Mieszkanie 2 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 15
Luksusowe Apartamenty z Widokiem na Jezioro w Kompleksie o Leśnej Koncepcji w Ankarze, Oran …
$318,103
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Mieszkanie 3 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 44
Luksusowe Apartamenty w Kompleksie z Plażą w Ankarze Ankara, stolica Turcji, to jedno z najb…
$366,686
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Mieszkanie 2 pokoi w Golbasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Golbasi, Turcja
Pokoje 2
Powierzchnia 71 m²
$68,749
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Mieszkanie 3 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 113 m²
Piętro 38/48
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Miasto i Dolinę w Ankarze Apartamenty na sp…
$437,247
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Bliźniak 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 7
Przestronne i Eleganckie Nowe Apartamenty w Küçükesat, Çankaya Stolica Turcji, Ankara, ma st…
$230,191
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Willa 8 pokojów w Golbasi, Turcja
Willa 8 pokojów
Golbasi, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 515 m²
Nowe Wille z 7 Sypialniami w Luksusowej Inwestycji w Ankara Gölbaşı Ankara, stolica Turcji, …
$1,47M
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Mieszkanie 2 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 38
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty na Sprzedaż w Luksusowym Kompleksie w Çankaya, Ankara Çan…
$251,012
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Mieszkanie 4 pokoi w Golbasi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Golbasi, Turcja
Pokoje 4
Powierzchnia 160 m²
$114,194
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Mieszkanie 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/5
Apartamenty z Tarasami w Dikmen Öveçler Ankara to jedno z najbardziej rozwiniętych i przyjaz…
$190,376
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Mieszkanie 4 pokoi w Yenimahalle, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yenimahalle, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 154 m²
Piętro 3/13
$8,08M
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Mieszkanie 5 pokojów w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Cankaya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Liczba kondygnacji 25
Przestronne, Jasne i Luksusowe Apartamenty w Büyükesat, Çankaya, Ankara Apartamenty znajdują…
$353,962
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Typy nieruchomości w Ankara.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Ankara, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe

Często zadawane pytania dotyczące nieruchomości w Ankarze

Ile kosztuje metr kwadratowy nieruchomości na sprzedaż w Ankarze?

Koszt nieruchomości w Ankarze zależy od obszaru i waha się od 650 do 1400 euro za metr kwadratowy.

W której dzielnicy Ankary jest duże zainteresowanie zakupem nieruchomości?

Najbardziej aktywna sprzedaż nieruchomości w Ankarze odbywa się w Cankaya i Etimesgut - najbardziej prestiżowych obszarach miasta, a także w gęsto zaludnionej dzielnicy Kecioren.

Czy cudzoziemcy mogą swobodnie nabywać nieruchomości?

Obywatele innych krajów mają prawo do zakupu nieruchomości w Ankarze, pod warunkiem że jej metraż nie przekracza 10% powierzchni dzielnicy, w której się znajduje.

Co zawiera pakiet dokumentów wymaganych do zakupu nieruchomości?

  • Paszport lub inny dokument tożsamości.
  • Dokument dotyczący deklarowanej wartości przedmiotu transakcji.
  • Świeże (nie starsze niż 6 miesięcy) zdjęcie kupującego.
  • Pełnomocnictwo, jeśli kupujący nabywa przedmiot na odległość.
Ponadto sprzedający musi okazać tapu (tj. dowód własności) i ubezpieczenie od trzęsienia ziemi.
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