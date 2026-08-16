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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Mugla, Turcja

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Bodrum
14
Milas
112
Fethiye
96
Marmaris
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664 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Fethiye, Turcja
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Mieszkanie 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/4
W czasach starożytnych Fethiye był znany jako Telmessos, "kraj świateł". Niewątpliwie najjaś…
$286,170
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Agencja
INEST HOMES
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Willa 7 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 7 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 245 m²
Piętro 2/2
Wolnostojący Dom z Basenem i Ogrodem Blisko Plaży w Fethiye Fethiye Ovacık to dzielnica mies…
$879,190
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Dom 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Dom 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 284 m²
W pobliżu starożytnych ruin Myndos w uroczej dzielnicy Gumusluk Bodrum, te ekskluzywne domy …
$2,16M
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Willa 6 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
Willa 6 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa, gdzie przestrzeń, jakość i prywatność łącząTen przestronny 4-piętrowy willa, 350 m ²,…
$600,248
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Agencja
INEST HOMES
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Rezydencja 10 pokojów w Bodrum, Turcja
Rezydencja 10 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 5 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa na sprzedaż ULTRA- LUKSURY MANSION Bodrum Turcja broker prowizja bezpłatnie dla nabywc…
$15,02M
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Agencja
ISB Global Immobilien
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Willa 6 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 6 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 650 m²
Piętro 1/3
Umeblowane Wolnostojące Wille w Odległości Spaceru od Wielu Udogodnień w Bodrum Położone w c…
$3,72M
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TekceTekce
Willa w Aegean Region, Turcja
Willa
Aegean Region, Turcja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Golden Rose
$614,562
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Mieszkanie 2 pokoi w Fethiye, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty ze Wspólnym Basenem w Odległości Spaceru od Plaży w Fethiye Muğla Luksusowy proj…
$160,357
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Willa 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Willa 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Przytulne Wolnostojące Wille w Strzeżonym Kompleksie w Bodrum Wolnostojące wille w Bodrum z…
$338,666
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Dom 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Dom 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa Willa Typu Yalı z Prywatnym Molo w Fethiye na Wyspie Knight Ta willa położona nad…
$2,55M
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Mieszkanie 5 pokojów w Kizilagac, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Kizilagac, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 253 m²
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$1,99M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa 7 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 7 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronne Wolnostojące Wille z Widokiem na Morze i Przyrodę w Bodrum w Turcji Wille z 6 sy…
$1,85M
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Willa 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa Willa z 5 Sypialniami, Widokiem na Morze i Basenem Infinity w Fethiye, Turcja Proj…
$1,15M
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Mieszkanie 1 pokój w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bodrum, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 138 m²
Mirador Kartal to zupełnie nowy projekt, który pozwoli Ci w pełni cieszyć się Istambułem, św…
Cena na zgłoszenie
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
🏡 Willa w Uzumlu, Fethiye15 minut od morza, cichy wzniesiony położenie, otoczony sosnowym la…
$1,000,000
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Agencja
INEST HOMES
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Mieszkanie 2 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne Apartamenty z Prywatną Plażą i Wyjątkowym Widokiem na Morze w Bodrum Küçükbük Ap…
$635,663
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Willa 4 pokoi w Milas, Turcja
Willa 4 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille z Ogrodem i Prywatnym Basenem w Muğla Milas Wolnostojące wille zlokalizow…
$360,902
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Mieszkanie 3 pokoi w Milas, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/2
Nieruchomości w Rozsądnej Cenie Przeplatające się z Naturą w Milas Muğla Nieruchomość położo…
$185,078
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Willa 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Willa 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Dwupokojowa willa z panoramicznym widokiem na morze, położona w malowniczej okolicy Bodrum. …
Cena na zgłoszenie
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Willa 4 pokoi w Milas, Turcja
Willa 4 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Wolnostojące Wille z Systemami Inteligentnego Domu w Projekcie Otoczonym Naturą Güllük jest…
$827,068
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Willa w Bodrum, Turcja
Willa
Bodrum, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 453 m²
Golden Age Yalikavak
$2,90M
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Willa w Aegean Region, Turcja
Willa
Aegean Region, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 330 m²
Blue Cove Villas
$3,48M
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Mieszkanie 2 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 6
Powierzchnia 260 m²
Wszystkie przywileje życia w centrum czekają na Ciebie w tym projekcie! Co byś powiedział na…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Aegean Region, Turcja
Willa
Aegean Region, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Aztek Villas
$968,225
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Mieszkanie 3 pokoi w Milas, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Apartamenty z Widokiem na Jezioro z Systemami Smart Home w Adabükü Bodrum Apartamenty znajdu…
$188,548
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Mieszkanie 1 pokój w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bodrum, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Patrząc na widoki na Canal Istanbul, Lakeside Heaven posiada 408 rezydencje i 25 sklepów got…
$2,36M
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Mieszkanie 2 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/3
Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Kompleks Premium z infrastrukturą 200 metrów od morza w…
$194,733
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1
Wille z Panoramicznym Widokiem na Morze i Prywatnymi Basenami w Gümüşlük Bodrum Gümüşlük, je…
$1,77M
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Mieszkanie 1 pokój w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bodrum, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomości z Panoramicznym Widokiem i Prywatnymi Ogrodami w Bodrum Konacik Nieruchomość n…
$838,632
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Typy nieruchomości w Mugla.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Mugla, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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