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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bodrum, Turcja

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mieszkania
157
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211
368 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Dom 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Luksusowe wille Detached z prywatnym basenem i Breathtaking Views w pobliżu wybrzeża w Bodru…
$1,04M
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Mieszkanie 2 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty przy Plaży z Prywatnym Dostępem do Morza w Bodrum Bitez Te apartamenty znajdują …
$818,016
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Mieszkanie 1 pokój w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bodrum, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Położony w Ispartakule Avcılar, projekt Blue Nest 10 czeka na Ciebie z wszystkimi przywileja…
Cena na zgłoszenie
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/2
Apartamenty z Widokiem na Przyrodę i Morze w Bodrum Muğla Apartamenty z widokiem na morze i…
$703,665
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Dom 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Dom 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 173 m²
Hotel- Jak wille w Bodrum Adabuku z Private Beach i MarinaPołożony w Bodrum, Adabuku, Mugla,…
$1,45M
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Willa w Bodrum, Turcja
Willa
Bodrum, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 625 m²
Projekt czeka na Ciebie obok portu Yalykavak w ostatniej zatoce Yalikavak, w jednym z najpię…
$2,99M
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TekceTekce
Willa 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Willa 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Trzypokojowa willa z widokiem na morze w Gumusluk | Bodrum. Otoczony lasem sosnowym, tuż …
$704,004
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Bliźniak 6 pokojów w Bodrum, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 328 m²
Liczba kondygnacji 1
Apartamenty z Systemem Smart Home w Kompleksie w Bodrum Gündoğan Apartamenty na sprzedaż zna…
$3,20M
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Willa w Bodrum, Turcja
Willa
Bodrum, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 727 m²
"Pokój". Być może najpiękniejsze słowo o Zeft Golkoy. Jest to miejsce, gdzie można usłyszeć …
$9,68M
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Willa 7 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 7 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 330 m²
Piętro 2/2
Wolnostojące Wille z Prywatnymi Basenami i Widokiem na Morze w Bodrum Wille znajdują się w d…
$2,63M
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Dom 17 pokojów w Bodrum, Turcja
Dom 17 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 17
Sypialnie 12
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 982 m²
Naturalny Kompleks Mieszkaniowy Wykonany z Kamiennych Domów Wiejskich w Bodrum Gölköy Domy w…
$4,45M
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Mieszkanie 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Pobliżu Plaży w Bodrum, Turcja Apartamenty na sprzedaż …
$630,422
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Mieszkanie 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/3
Mieszkania z Systemem Smart Home w Kompleksie z Basenem Komunalnym w Bodrum Bardakçı Mieszka…
$519,375
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Mieszkanie 2 pokoi w Gumusluk, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gumusluk, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/2
Apartament 1 + 1 z pełnym wyposażeniem i zestawem urządzeń gospodarstwa domowego. Rezydencja…
Cena na zgłoszenie
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Willa 7 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 7 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 517 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille z Systemem Inteligentnego Domu w Bodrum Türkbükü Türkbükü, ze swoimi pryw…
$17,71M
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Mieszkanie 2 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Apartamenty z Systemem Smart Home w Projekcie z Bogatymi Udogodnieniami w Bodrum Gümüşlük Gü…
$251,012
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Mieszkanie 1 pokój w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bodrum, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 237 m²
Dom pełen pokoju i bezpieczeństwa czeka na Ciebie z panoramicznym widokiem na Stambuł.Wide B…
$689,145
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Mieszkanie 2 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 100 m²
Zainwestuj w jedną z najwyższych wież Istambułu i podziwiaj niepowtarzalny widok na miasto. …
$4,32M
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Mieszkanie 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty z Widokiem na Przyrodę i Morze w Bodrum Muğla Apartamenty z widokiem na morze i…
$820,943
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Willa 5 pokojów w Gumusluk, Turcja
Willa 5 pokojów
Gumusluk, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Bodrum: luksusowe życie na wybrzeżu Morza Egejskiego!Wyjątkowa willa w Bodrum, Gyumü…
$1,34M
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bodrum, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
W Bahçelievler rośnie innowacyjne życie. Inteligentne domy Privasol gwarantują bezpieczne i …
$2,88M
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Mieszkanie 1 pokój w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bodrum, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 330 m²
Będziesz miał okazję żyć wśród naturalnych cudów Alanya Avsallar w Kalonor Hills. Z bliskośc…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bodrum, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 5
Powierzchnia 625 m²
Mirador Kartal to zupełnie nowy projekt, który pozwoli Ci w pełni cieszyć się Istambułem, św…
Cena na zgłoszenie
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Willa 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Willa 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Przytulne Wolnostojące Wille w Strzeżonym Kompleksie w Bodrum Wolnostojące wille w Bodrum z…
$511,454
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Dom 2 pokoi w Bodrum, Turcja
Dom 2 pokoi
Bodrum, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Możliwość inwestycji: Sea- View Właściwości z inteligentnych systemów domowych w Bodrum Gumu…
$1,23M
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Dom 6 pokojów w Bodrum, Turcja
Dom 6 pokojów
Bodrum, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 498 m²
Położony w malowniczej dzielnicy Gumusluk Bodrum, te luksusowe wille oddzielone oferują zapi…
$3,26M
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Mieszkanie 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2/2
Apartament w Bodrum Center z panoramicznym widokiem na miasto, morze i Zamek św. PiotraKompl…
$480,000
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bodrum, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Powierzchnia 175 m²
Retro Residence zostało zaprojektowane, aby umożliwić korzystanie ze wszystkich udogodnień i…
Cena na zgłoszenie
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Willa 6 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 6 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 480 m²
Wille z Widokiem na Morze i Nowoczesnymi Przestrzeniami Mieszkaniowymi Nowoczesne wille na s…
$2,96M
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Bliźniak 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1/3
Mieszkania z Systemem Smart Home w Kompleksie z Basenem Komunalnym w Bodrum Bardakçı Mieszka…
$508,965
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